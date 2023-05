„Die perfekte Minute“ bei SAT.1 mit Duisburgs TV-Dauergast

Duisburg. Marcel Juhas aus Duisburg ist TV-Dauergast. Diesmal tritt er mit seinem Schwager in der SAT.1-Show „Die perfekte Minute“ an – mit einer Premiere.

Marcel Juhas (32) aus Duisburg bleibt Dauergast im Fernsehen. 2018 landete der Buchholzer in der RTL-Backshow „Hauptsache süß“ auf dem dritten Platz. 2021 verpasste er den Wochensieg in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ nur knapp. In diesem Jahr läuft es Schlag auf Schlag: Juhas war bereits Ende Februar in der SAT.1-Spielshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ zu sehen, schied frühzeitig aus. Nun versucht der 32-Jährige sein Glück in der Sendung „Die perfekte Minute“, wieder auf SAT.1.

„Fernsehen ist einfach meine große Leidenschaft“, sagt der Duisburger. Er ist offenbar in den richtigen Karteien diverser Agenturen gelandet, muss sich oftmals gar nicht mehr für TV-Shows bewerben, sondern bekommt mittlerweile Anfragen.

Duisburger ist TV-Gast: Nun mit Schwager in der SAT.1-Show „Die perfekte Minute“

Diesmal war es allerdings anders. Bei der Show „Die perfekte Minute“ tritt Juhas mit seinem Schwager Ralf Budde (61) an. Für den 61-Jährigen, ebenfalls aus Buchholz, ist es die TV-Premiere. Und er war es auch, der die Online-Bewerbung für die beiden losgeschickt und positive Rückmeldung erhalten hatte.

Ulla Kock am Brink moderiert die SAT-1-Show „Die perfekte Minute“. Foto: Willi Weber / dpa

In der von Ulla Kock am Brink präsentierten Show müssen Zweier-Teams in maximal zehn Spielrunden ihre Geschicklichkeit beweisen und können bis zu 25.000 Euro gewinnen. Für jedes Spiel gibt es genau 60 Sekunden Zeit.

Geschicklichkeitsspiele für Zweier-Teams

In der Vergangenheit haben Kandidaten schon Golfbälle aufeinandergestapelt oder Schokolinsen mit Hilfe eines Strohhalms transportiert. Zwei Fehlversuche sind in den verschiedenen Runden insgesamt erlaubt, danach ist es vorbei. Nach jedem erfolgreichen Spiel erhöht sich die Gewinnsumme und die Teams können entscheiden, ob sie lieber aufhören und das Geld nehmen.

Juhas, der als Augenoptiker arbeitet und als glühender MSV-Fan außerdem für das „Zebra“-TV-Team in der Regie sitzt, bildet mit seinem Schwager, dem Feuerwehrmann, ein kongeniales Duo. „Ich bin eher sportlich, aber auch hibbelig, während Ralf für seine ruhige Hand bekannt ist“, erzählt der 32-Jährige. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die Show.

Ausstrahlung am 11. Mai

Die Folge mit den beiden ist bereits in der zweiten April-Woche aufgezeichnet worden, wird aber erst am Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr ausgestrahlt. Wie weit das Duo aus Duisburg gekommen ist und welche Herausforderungen es meistern musste, darf deshalb an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Nur so viel: „Wir haben vorher viel geübt und es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Juhas.

