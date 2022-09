„Die Laborantin“ heißt das dystopische Stück, das am 15. und 16. Oktober im Theater Duisburg zu sehen ist.

Theater „Die Laborantin“: Staatsschauspiel Dresden Gast in Duisburg

Duisburg. Mit dem Stück „Die Laborantin“ bringt das Staatsschauspiel Dresden im Oktober eine düstere Dystopie auf die Bühne des Theaters Duisburg.

Das Staatsschauspiel Dresden ist im Oktober am Theater Duisburg zu Gast und performt an zwei Abenden das Stück „Die Laborantin“. Die Vorführungen finden am Samstag, 15. Oktober, und Sonntag, 16. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr statt.

Das Stück erzählt eine düstere Dystopie, in der schlichte Bluttests über das Schicksal von Menschen bestimmen. Bea ist Laborantin in einer großen Klinik. Sie arbeitet in einer Wachstumsbranche: Seit kurzem erteilt ein einfacher Bluttest Auskunft über Erbkrankheiten, Gendefekte, die Wahrscheinlichkeit psychischer und körperlicher Erkrankungen und errechnet für die komplizierten Ergebnisse einen Gesamtwert auf einer Skala von eins bis zehn.

Was als Fortschritt für die individuelle Gesundheitsvorsorge gedacht ist, wirkt sich schnell auf alle Lebensbereiche aus: Der Traumjob, ein Date, der Kredit fürs Eigenheim, nichts geht mehr ohne ein gutes Rating. Als Beas Freundin Char nur auf einen Wert von 2,2 getestet wird, entdeckt Bea einen lukrativen Nebenerwerb: Wenn eine simple Zahl über die eigene Zukunft entscheidet, ist ein gefälschter Test bares Geld wert.

Karten gibt es auf www.theater-duisburg.de, unter 0203 28 36 21 00, in der Theaterkasse am Opernplatz sowie an der Abendkasse.

