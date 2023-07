Die große Hitze: Duisburg Kontor bricht Marina-Markt ab

Duisburg. Wegen der hohen Temperaturen endet der Marina-Markt nach Angaben des Veranstalters Duisburg Kontor drei Stunden früher. Folgen auch für Finals.

Der Marina-Markt im Innenhafen endet am Sonntag, 9. Juli, nach Angaben des Veranstalters Duisburg Kontor wegen der hohen Temperaturen bereits um 15 Uhr und damit drei Stunden früher als geplant.

Hitze in Duisburg: Marina-Markt endet drei Stunden früher

Drohende schwere Gewitter am Sonntag hatten die Organisatoren der Finals 2023 außerdem zu Änderungen der Zeitpläne gezwungen. In Duisburg wurden Wettkämpfe im BMX, Breaking und Klettern vorgezogen oder die Zeitpläne durch kürzere Pausen gestrafft. Bei den Finals werden 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. (mit dpa)

