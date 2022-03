Die auf März verschobene Mercator-Musicalshow fällt aus

Aus der Musicalshow von Arnim Bartetzky und seinen „Allstars“ in der Mercatorhalle – hier Weihnachten 2018 – sollte eine Veranstaltungsreihe werden. Das ist vorerst gescheitert.

Duisburg. Die Mercator-Musicalshow in der Mercatorhalle fällt jetzt ersatzlos aus. Duisburg Kontor Hallenmanagement begründet das mit der Pandemie.

Die seit 2020 immer wieder verschobene Mercator-Musicalshow, die zuletzt für den 18. März angekündigt worden war, fällt ersatzlos aus.

Als Gründe nennt das Duisburg Kontor Hallenmanagement „die fehlende Planungssicherheit in Anbetracht der pandemischen Lage und der damit verbundene Schutz der Gesundheit von Besucherinnen und Besuchern sowie Künstlern“. Auch könne wegen der „unsicheren Situation und schwer vorhersehbaren Entwicklung“ die Show nicht mehr in der bisherigen Qualität angeboten werden, so Kontor-Sprecher Patrick Kötteritzsch.

Erste Show lief Weihnachten 2018 in der Mercatorhalle

Zum Auftakt einer aktiveren Vermarktung der Mercatorhalle war im Dezember 2018 eine „Mercator-Weihnachtsshow“ über die Bühne gegangen. Präsentiert wurde sie vom Musiker und Komponisten Arnim Bartetzky, der bis dahin zehn Jahren lang die „Musical Allstars“ im Theater am Marientor veranstaltet hatte. Eine weitere Show sollte im März 2019 folgen.

Die für die 2020 angekündigte Show erworbenen Tickets können bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden, so Duisburg Kontor. Aktuell arbeite man an einem Konzept für einen Neustart der Musicalveranstaltung in der Mercatorhalle.

