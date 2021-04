Die 1970er in Duisburg: Woran sich Menschen gerne erinnern

Duisburg. Vom „Gläsernen Hut“ über die Kinos in der Innenstadt bis zu längst verschwundenen Geschäften: Woran sich Duisburger aus den 1970ern erinnern.

Welche Erinnerungen haben die Menschen aus Duisburg an die 1970er Jahre? Welche längst verschwundenen Gebäude sind ihnen im Gedächtnis geblieben? Was haben sie in dem Jahrzehnt in der Stadt erlebt?

Wir haben unsere Leser in sozialen Netzwerken nach ihren Erinnerungen gefragt. Sabine Brors kommen zunächst die vielen Kinos in der Innenstadt in den Sinn: „Das Europa-Kino gegenüber von Horten, das Gloria-Kino auf der Königstraße und das Residenz-Kino links neben der alten Mercatorhalle“, zählt sie auf. Außerdem erinnert sie sich – wie viele Duisburger – an den „Gläsernen Hut“, das Rondell, das von 1956 bis 1981 eines der Wahrzeichen in der City und ein beliebter Treffpunkt mit viel Gastronomie war.

Frank Pedrotti schwärmt: „Hamburger Happen und Pommes Spezial bei Rochus in Neudorf – unvergessen.“

Duisburger erinnern sich an lebhaftes Nachtleben in den 1970ern

Auch Christine Krogull muss nicht lange überlegen, wenn es um Erinnerungen aus den 70ern geht: „Horten und Peek und Cloppenburg, Foto Beck und Grewe, der Brunnen vor der Eisdiele, Wienerwald und das Schuhgeschäft Dismer mit der Holzrutsche in Marxloh, Mode Potthoff, Teppich Pelzer und das tolle Café im Pelzerhaus in Hamborn, Karstadt in Walsum, die Buslinie 11 und die Kurzwahl nach Oberhausen.“

Birgit Hennig-Friebe blickt unter anderem auf die lebendige Kneipenszene und den Fußgängertunnel mit Geschäften zur Steinschein Gasse zurück. „In Jedem Stadtteil waren mehrere Diskotheken. Selbst in Hamborn und Marxloh tolle Geschäfte“, berichtet Sabrina Schneider ebenfalls mit Blick auf den Handel und das Nachtleben.

Andrea Tschöpe ist in den 70er Jahren in Bissingheim aufgewachsen – erinnert sich besonders an das Leben dort im Stadtteil: „Da gab es Spiker, später Coop. Außerdem gab es noch das Café Obermüller, die Metzgerei Diel, eine Drogerie, einen Schreibwarenladen, ein Schuhgeschäft, einen Blumenladen, ein Fernsehgeschäft und eine Apotheke“, beschreibt sie. Heute sei diese Versorgung nicht mehr da.

Was viele Duisburger außerdem noch zu den 1970ern eingefallen ist? Die D-Bahn, das Freibad in Mattlerbusch, die Maikirmes vor dem Stadion, der sogenannte „Heiratsmarkt vor Karstadt“...