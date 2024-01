Dickelsbach läuft über: Gefahr für Häuser in Großenbaum

Ein Bild vom Samstagvormittag: Insgesamt zwei Dämme aus Sandsäcken haben Schlimmeres verhindert. Es ist aber immer noch gut zu erkennen, wie nah das Wasser an die Fichtenstraße in Duisburg-Großenbaum heranreicht.

Duisburg Wassermassen des überlaufenden Dickelsbachs haben am Freitag Häuser in Großenbaum bedroht. So lief der Einsatz der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

Der Dickelsbach ist nach den anhaltenden Regenfällen der vergangenen Tage über die Ufer getreten und hat Teile in Duisburg-Großenbaum überflutet. Sogar die Häuser an der Fichtenstraße, die noch nicht mal in Sichtseite des Bachs liegen, waren am Freitag von den Wassermassen bedroht.

Die Feuerwehr hatte die Wirtschaftsbetriebe um 15 Uhr über den rasant steigenden Wasserspiegel informiert. Mehr als 50 Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe waren bis in die Abendstunden an der Fichtenstraße im Einsatz. Sie bauten einmal einen 80 und einen 150 Meter langen Damm aus insgesamt 8500 Sandsäcken, um die Straße und die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor einer Überflutung zu schützen. Tatkräftig mitgeholfen haben auch Landwirte aus dem Duisburger Süden, bei denen ein großer Teil der Sandsäcke der Wirtschaftsbetriebe eingelagert ist.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg loben Hilfsbereitschaft der Anwohner in Großenbaum

Bis in die Abendstunden waren über 50 Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Duisburg am Freitag an der Fichtenstraße in Großenbaum im Einsatz und haben insgesamt zwei Dämme aus Sandsäcken zum Schutz vor dem Wasser gebaut. Foto: Wirtschaftsbetriebe / WAZ

Der Einsatz aller Beteiligten hat sich ausgezahlt, wie Anwohner berichten. Nur ein paar wenige hatten demnach Wasser im Keller. Thomas Köhne, bei den Wirtschaftsbetrieben unter anderem verantwortlich für den Hochwasserschutz, lobte die Hilfsbereitschaft der Anwohner, die ihre Unterstützung anboten und zudem die Helfer mit heißen Getränken versorgten.

