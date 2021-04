Diakoniewerk: Meisenkästen für Hoag-Trasse und Baerler Busch

Duisburg. Brutplätze für Meisen fehlen in Duisburg, sagen die Ranger des RVR Ruhr Grün. Nicht nur deshalb baut die Tischlerei des Diakoniewerks Nistkästen.

Meisen, die an der Hoag-Trasse und im Baerler Busch zwitschern, finden jetzt ein neues Zuhause in Nistkästen aus der Tischlerwerkstatt des Diakoniewerks. Ranger des RVR Ruhr Grün haben jetzt 50 Kästen an der beliebten Fahrradtrasse im Duisburger Norden im Waldgebiet in äußersten Nordwesten der Stadt aufgehängt.

Die Tischlerei im Qualifizierungszentrum des Diakoniewerks in Wanheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten an. Die Teilnehmenden werden über diese „AGH-Maßnahmen“ an den Arbeitsmarkt herangeführt und leisten zusätzlichen einen Beitrag zum Naturschutz. Die Arbeitsergebnisse sollen einen Nutzen für die Allgemeinheit haben und nicht in Konkurrenz zu regulärer Beschäftigung stehen.

Nächstes Projekt des Duisburger Diakoniewerks: Insektenhotels und Wildbienen-Kästen

„So sind wir auf die Nistkästen gekommen, die unser Team mit viel Liebe und Spaß gebaut hat“, freut sich Frank Förster, Tischler und Anleiter beim Diakoniewerk. „Dabei hatten die meisten Teilnehmenden vorher so gut wie keine handwerklichen Vorkenntnisse.“ Für die Zukunft stehen weitere nachhaltige Produkte auf dem Plan wie beispielsweise Insektenhotels und Kästen für Wildbienen.

Jobcenter: Qualifizierung von Teilnehmern und Beitrag zum Naturschutz

„Die Teilnehmenden tragen mit dem Bau der Nistkästen zum Erhalt der Singvögel bei und erweitern dabei ihre beruflichen Kenntnisse in der Tischlerei“, erläutert Michael Synowczyk, Teamleiter im Jobcenter Duisburg. „Das Ziel dieser AGH ist es, den Menschen wieder eine berufliche Perspektive zu geben und damit die Möglichkeit zu schaffen, langfristig im ersten Arbeitsmarkt einzumünden.“ Das Jobcenter Duisburg finanziert zurzeit rund 150 dieser AGH-Plätze in der Tischlerei des Diakoniewerks.

RVR-Ranger: Meisen wirken gegen Vermehrung des Eichen-Prozessionsspinners

Mit dem RVR wurde ein perfekter Partner gefunden für die Verteilung der Kästen im Stadtgebiet. „Zurzeit gibt es zu wenig geeignete Brutplätze. Es ist wichtig, dass sich die Meisen weiter vermehren, da sie auch der Vermehrung des Eichen-Prozessionsspinners biologisch entgegenwirken“, erklärt Benjamin Rohloff vom RVR Ruhr Grün. „Während der Aufzucht der Jungen fliegen die Meisen-Eltern bis zu 300 Mal am Tag aus, um Insekten für den Nachwuchs zu sammeln, pro Brut kommen so etwa zwei Kilogramm Insekten zusammen.“