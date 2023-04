Deutschlandticket: Geringes Interesse in Duisburg zum Start

Duisburg. Das Deutschlandticket kann seit Montagmorgen bei der DVG in Duisburg bestellt werden. So steht es um die Wartezeiten am Kundencenter.

Der Verkauf des Deutschlandtickets ist am Montagmorgen bundesweit gestartet. Allerdings: Das Interesse in Duisburg ist nach ersten Beobachtungen eher gering.

Montagmorgen, 7 Uhr: Das DVG-Kundencenter am Hauptbahnhof öffnet pünktlich. Es ist der erste Tag, an dem hier das neue Deutschlandticket bestellt werden kann. Auf bunten Plakaten wird für das neue Angebot geworben. Mit dem Nachfolger des 9-Euro-Ticket können Kundinnen und Kunden ab dem 1. Mai für 49 Euro im Monat in ganz Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Doch ein Ansturm inklusive Warteschlangen bleibt zum Verkaufsstart komplett aus. Kunden können am Montagmorgen bis zum Schalter durchgehen. Wartezeiten? Fehlanzeige! Dabei hatte sich die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) vorbereitet und nach eigenen Angaben die Bearbeitungsprozesse im Kundencenter optimiert. Zwei zusätzliche Service-Mitarbeiter standen vor Ort bereit, um eine hohe Nachfrage zu regulieren. Sie verlebten einen ruhigen Morgen.

DVG in Duisburg: Deutschlandticket kann auch online bestellt werden

Die Beobachtungen am Hauptbahnhof lassen aber nur bedingt Rückschlüsse auf das Gesamtinteresse an dem Ticket zu. Denn: Das Deutschlandticket können DVG-Kunden auch über die DVG-App „myDVG Bus & Bahn“ und per E-Mail an kundenservice@dvg-duisburg.de ordern.

Wichtig: Wer bislang ein teureres Ticket 1000, 2000 inklusive der 9-Uhr-Varianten, ein Bären-Ticket oder Young-Ticket Plus im Abonnement nutz, wird laut DVG bis auf die Inhaber des Sozialtickets („meinTicket“) automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt und bekommt eine neue Chipkarte zugesendet. Die Kunden seien bereits angeschrieben worden, berichtete die Verkehrsgesellschaft.

