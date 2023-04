Deutschlandticket: Das sagt die DVG zu Verkauf und Lieferung

Duisburg. Deutschlandticket: Die DVG in Duisburg ist mit dem Verkaufsstart zufrieden. Was sie Abo-Kunden rät, die keine neue Chipkarte erhalten haben.

Ab Montag, 1. Mai, können Fahrgäste mit dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) zieht nach dem Verkaufsstart ein positives Fazit. Über 3000 Kundinnen und Kunden haben sich das 49-Euro-Ticket demnach bereits gekauft. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter ansteigt“, sagt Wencke Nickel, Leiterin Kundenmanagement und Betriebswirtschaft bei der DVG.

Die Verkehrsgesellschaft habe zudem über 16.300 der bestehenden Abonnements umgestellt. Wer bisher ein teureres Ticket 1000, 2000 inklusive der 9-Uhr-Varianten, ein Bären-Ticket oder Young-Ticket Plus im Abonnement hatte, sollte bis auf die Inhaber des Sozialtickets („meinTicket“) automatisch das Deutschlandticket zugesendet bekommen.

DVG zum Deutschlandticket: Alte Chipkarten noch bis zum 10. Mai gültig

Wie die DVG auf ihrer Facebookseite mitteilt, seien allen entsprechenden Chipkarten bis Mittwoch, 26. April, versendet worden. „Sie sollten also auf jeden Fall vor dem 1. Mai ankommen“, so das Verkehrsunternehmen. Offenbar hatte es entsprechende Nachfragen von Kunden gegeben, die befürchten, das Ticket nicht rechtzeitig zu erhalten. So verweist die DVG in ihrem Facebook-Post darauf, dass die alten Chipkarten noch bis 10. Mai gültig seien. Wer am 11. Mai noch kein neues Ticket erhalten haben sollte, könne es im Kundencenter am Harry-Epstein-Platz am Hauptbahnhof in Duisburg abholen.

Ein übergroßes Modell des neuen Deutschlandtickets. Für 49 Euro im Monat können auch Duisburger damit den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Foto: David Young / dpa

Die DVG teilt außerdem mit, dass aufgrund von Lieferproblemen Tickets mit Aufklebern verschickt worden seien. Die betroffenen Kunden müssten diese aber nicht noch gegen eine neue Chipkarte umtauschen. Die zugeschickten Tickets seien ab dem 1. Mai auch so in ganz Deutschland gültig. Dies gelte auch dann, wenn sich der Aufkleber löse. Die Daten seien auf dem Chip gespeichert.

Die DVG empfiehlt den Fahrgästen weiterhin, das Ticket „bequem und unkompliziert“ über die myDVG Bus&Bahn App zu kaufen. Dort können Neukundinnen und -kunden demnach auch das digitale Deutschlandticket erwerben. Alternativ sei es für Fahrgäste möglich, das Bestellformular auf der Internetseite der DVG auf www.dvg-duisburg.de/deutschlandticket zu nutzen oder eine Mail mit der Bestellung an kundenservice@dvg-duisburg.de zu senden. (dwi)

