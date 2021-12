Deutscher Kitapreis: Duisburger Bündnis hofft auf Finalsieg

Der Deutschen Kitapreis, den die beiden Jungen auf diesem Bild zeigen, kann in diesem Jahr an ein Duisburger Bündnis gehen.

Duisburg. Das Hochfelder Kita-Bündnis hat es nach der Vorauswahl auch ins Finale des Deutschen Kita-Preises geschafft. So werden die Preisträger ausgewählt.

„Herzlichen Glückwunsch! – Ihr lokales Bündnis gehört zu den Finalisten des Deutschen Kita-Preises“. Mit dieser frohen Botschaft überraschten die Mitarbeitenden der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Bündnis-Leitung Anna Žalac kurz vor Jahresende. Das Kita-Bündnis Hochfeld gehört zu den zehn Finalisten der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ und hat damit Chancen auf 25.000 Euro oder 10.000 Euro Preisgeld.

Ob Preisträger oder nicht – alle Finalisten reisen nach Berlin zur Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises im Mai 2022. Das lokale Bündnis hat mit seinen Bewerbungsunterlagen die Fachleute des Deutschen Kita-Preises bereits beeindruckt. In der nächsten Auswahlphase geht es darum, auch in der Praxis zu überzeugen. Das Experten-Team der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Instituts für Bildung, Forschung und Entwicklung „Welt:Stadt:Quartier“, macht sich bei digitalen „Besuchen“ ein Bild von der Arbeit. Dabei führen sie Gruppeninterviews mit verschiedenen Bündnis-Mitgliedern.

Digitale Besuche und Mitarbeiter-Workshop vor der Jury-Entscheidung

Anna Zalac (DRK) ist Leiterin des Kita-Bündnisses Hochfeld. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Zudem arbeiten sie mit ihnen in einem Workshop zusammen, in dem das Team seine Arbeit gemeinsam reflektiert und Impulse für die Zukunft mitnimmt. Die Ergebnisse der digitalen Erkundungen fließen in Berichte zu allen Finalisten ein. Eine vielfältig besetzte Fachjury wählt anschließend die Preisträger aus.

Der Deutsche Kita-Preis feiert 2022 Jubiläum. Bereits zum fünften Mal vergeben das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit weiteren Partnern die mit insgesamt 130.000 Euro dotierte Auszeichnung. Neben den zehn Finalisten der Bündnis-Kategorie stehen zehn weitere Einrichtungen im Finale zur Wahl der „Kita des Jahres“ im Finale.

Fünf Finalisten jeder Kategorie bekommen den Kita-Preis

Jeweils fünf in jeder Kategorie werden im Mai 2022 mit dem Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet. Die Erstplatzierten in beiden Kategorien können sich über jeweils 25.000 Euro freuen. Auf weitere vier Bündnisse und vier Kitas warten Preisgelder in Höhe von je 10.000 Euro.

Zudem erhält eine Kita der Kategorie „Kita des Jahres“ den Eltern-Sonderpreis. Dieser Publikumspreis wird durch eine Online-Abstimmung im April bei www.eltern.de ermittelt. Eine Auflistung aller Finalisten sowie weitere Informationen zur Auszeichnung gibt es unter: www.deutscher-kita-preis.de.

