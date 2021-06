Die MSV-Arena in Duisburg wurde am Mittwochabend angestrahlt.

MSV-Arena Deshalb leuchtete die MSV-Arena am Abend in Regenbogenfarben

Duisburg. Die MSV-Arena in Duisburg leuchtete am Mittwoch in Regenbogenfarben. Oberbürgermeister Sören Link bezog zur UEFA-Entscheidung Stellung.

Die MSV-Arena erstrahlte pünktlich zur EM-Begegnung Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend in Regenbogenfarben – genau wie das Rathaus in der Stadtmitte. Mit der Beleuchtung wollte die Stadt ein deutlich sichtbares Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt setzen.

Den Verantwortlichen im Austragungsort München war es von der UEFA nach öffentlicher Diskussion untersagt worden, das Stadion in Regenbogenfarben anzustrahlen. Daraufhin reagierten die Menschen an vielen Orten in Deutschland und sprachen sich mit der bunten Beleuchtung für die Werte aus.

Oberbürgermeister Sören Link bezog für Duisburg Stellung: „Die Entscheidung der UEFA ist für mich nicht nachvollziehbar. In Duisburg können und wollen wir Farbe bekennen“, sagte er.

Noch ein Bild von der in Regenbogenfarben angeleuchtete MSV-Arena. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

