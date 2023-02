Deshalb kommt Kanzler Scholz am Dienstag nach Duisburg

Fußball-Fans unter sich: Beim Finale der Frauen-EM in Wembley saßen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bärbel Bas (r.) gemeinsam auf der Tribüne. Am Dienstag begrüßt die Bundestagspräsidentin den Regierungschef in ihrer Heimatstadt. Links im Bild: Britta Ernst, Ehefrau des Kanzlers.