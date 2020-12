Der Spielkorb streamt Kindertheater und verlost Karten

Duisburg. Auch das städtische Kindertheater-Angebot „Der Spielkorb“ muss wegen Corona pausieren. Dafür gibt es Theater per Stream und ein Gewinnspiel.

Auch das städtische Kindertheater-Angebot „Der Spielkorb“ muss in Coronazeiten ausfallen. Dafür kommt das Theater per Livestream. Am Sonntag, 6. Dezember, um 16 Uhr ist das Weihnachtsmärchen „Die Werkstatt der einmaligen Geschenke“ vom Theater „Die Mimosen“ aus Düren auf Youtube zu sehen. Mit viel Musik, Schattenfiguren und fliegenden Rollenwechseln wird vom Engelchen erzählt, das sich auf die schöne Weihnachtszeit freut. Doch in diesem Jahr ist alles anders…

Die Zugangsdaten gibt es auf der Homepage https://www2.duisburg.de/micro2/spielkorb/ oder auf der Facebookseite: facebook.com/Der Spielkorb. Während des Stücks kann man Kommentare posten.

Gewinnspiel „Schöne Momente“: Kinder erzählen, malen, basteln

Außerdem legt der Spielkorb ein Gewinnspiel auf. Kinder sind gefragt, ihre schönen Spielkorb-Momente zu teilen: Durfte man vielleicht sogar mal mitspielen? Oder nach der Vorstellung mit Schauspielern sprechen? Gesucht werden die schönsten, lustigsten und bewegendsten Momente. Kinder können auch ein Bild malen oder etwas basteln. Zu gewinnen gibt es Freikarten für Spielkorb-Vorstellungen. Einsendeschluss ist der 7. Januar. Beiträge gehen per Post ans Theater Duisburg, Susanne Lojewski, Neckarstraße 1, 47051 Duisburg oder Per E-Mail an spielkorb@stadt-duisburg.de.