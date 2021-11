Der neue Preis „Young Artists“ wird in Duisburg überreicht

Duisburg. Mit dem neuen Preis „Young Artists“ werden in Duisburg fünf vielversprechende Talente aus NRW ausgezeichnet. Sie erhalten hochwertige Kataloge.

Erstmals werden fünf Nachwuchstalente aus Nordrhein-Westfalen mit dem neuen Förderpreis „Young Artists“ der Stiftung für Kunst und Kultur und des Wienand Verlags ausgezeichnet. Vorgeschlagen von den Hochschulen und ausgewählt von einer Fachjury, erhalten sie einen hochwertigen Katalog zu ihrer Arbeit im Wert von je 15.000 Euro. Preisverleihung und Buchvorstellung sind am Donnerstag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Museum Küppersmühle in Duisburg. Direktor Walter Smerling und Michael Wienand überreichen die Preise.

Mit dem Förderpreis wollen die Stifter, die Beiratsmitglieder der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn sind, und der Kölner Wienand Verlag ein Zeichen für die Relevanz junger Positionen in der Kunst setzen. Jährlich sollen bis zu sechs besonders begabte Nachwuchskünstler und -künstlerinnen, die mit ihren Werken neue Wege beschreiten und sich bereits in bemerkenswerter Weise behaupten, mit dem Katalog ausgezeichnet werden. Die so kontinuierlich wachsende Publikationsreihe sieht sich als neue Form der Kunst- und Künstlerpräsentation in unterschiedlichen Medien (Print, E-Book, online), die junge Kunst dem Publikum – auch gerade dem jungen – leichter zugänglich macht.

Aus rund 50 Einreichungen der Kunstakademien Nordrhein-Westfalens hat die Fachjury, fünf vielversprechende Talente ausgewählt: Eliza Ballesteros, Marina Bochert, Hidetoshi Mitsuzaki, Silke Schönfeld und Caner teker.

