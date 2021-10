Der letzte Vortrag in der Ausstellung Lehmbruck-Beuys

Die Ausstellung „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur“ endet am 1. November im Lehmbruck-Museum in Duisburg.

Duisburg. Im letzten Vortrag zur Ausstellung „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur“ geht es um das Verhältnis von Joseph Beuys zu Rudolf Steiner.

Zur letzten Lehmbruck Lecture in der Ausstellung „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur” lädt das Museum am Freitag, 29. Oktober, um 18 Uhr ein. Die Ausstellung bleibt dann noch bis zum 1. November.

Der Kunstphilosoph und Kurator Dr. Wolfgang Zumdick widmet sich in seinem Vortrag den Spuren des Anthroposophen Rudolf Steiner im Werk von Joseph Beuys. Er hat sich schon früh während seines Studiums bei Ewald Mataré an der Düsseldorfer Kunstakademie für die Anthroposophie und die Schriften Rudolf Steiners interessiert, die ihn begeistert haben.

Sie werden zu künstlerischen Wurzeln, zu gesellschaftspolitischen Forderungen. Das von Steiner dargestellte Zusammenwirken von Mensch, Natur und Kosmos bildete eine wichtige Komponente im Werk von Joseph Beuys. In einer Analyse von Aktionen, (Wandtafel-)Zeichnungen, Vorträgen, Reden und Interviews des Künstlers hinterfragt Zumdick die Bedeutungsebenen und Inhalte und will so neue Zugänge zum Werk von Joseph Beuys und Rudolf Steiners sichtbar machen.

Tickets (5 Euro) können im Ticketshop des Lehmbruck-Museums gebucht werden oder unter 0203 283 3294, per E-Mail an anmeldung@lehmbruckmuseum.de.

