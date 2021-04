Der Duisburger Songcontest „Ich bin DU“ geht 2021 online

Duisburg. Die Duisburger Gitarrenlehrer Peter Bursch und Andreas Klees setzen den Wettbewerb nach der Corona-Pause im letzten Jahr fort. So funktioniert’s.

Nach dem besonders für Musiker ausgesprochen kritische Jahr 2020 haben sich die Duisburger Gitarrenlehrer Peter Bursch und Andreas Klees vorgenommen, als positives Zeichen im Jahr 2021 den Songcontest „Ich bin DU!“ in einer Corona-Edition fortzuführen. Der Wettbewerb läuft online und öffnet sich für Musiker außerhalb Duisburgs, die sich in einem Lied mit Duisburg kreativ auseinandersetzen.

Die Beiträge für den Wettbewerb sollen bunt bleiben. Schon bisher gab es Solokünstler mit New-Wave-Titeln, Musik-AGs, harte Rockbands und akustische Songwriter. Außerdem sind alle Altersklassen willkommen. „Wir erinnern uns gerne an ein wackeres Brüderpaar, die als Ü-80-Jährige aus dem Altenheim zu ihrem ersten Auftritt überhaupt ihre Keyboards mitgebracht hatten und sich mit ihrem Song direkt unter den Top-Platzierten tummeln konnten“, so Bursch und Klees. Der letzte Gewinner, Philipp Eisenblätter, arbeitet mittlerweile mit Stoppok an seinen Veröffentlichungen.

Bewerber laden ihren Song auf Youtube hoch

Bewerber brauchen einen Youtube-Account, auf dem sie ihren Song hochladen. Ein Video ist nicht nötig, eine Audiodatei mit Standbild reicht. Die Links zu den Beiträgen gehen an peter.bursch@t-online.de. Einsendeschluss ist der 31. Mai, das Voting läuft bis Ende Juni. Gewinne werden von Peter Bursch’s Gitarrenschule, dem Music Store Professional Köln und dem Kabelhersteller Cordial zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen: www.ich-bin-du.info