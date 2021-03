Der Bachelor: Gefühlsdrama im Duisburger Landschaftspark

Gefühlsdrama in der Kraftzentrale des Duisburger Landschaftsparks: „Bachelor“ Niko Griesert und Michelle „Mimi“ Gwozdz in der entscheidenden Nacht der Rosen.

Duisburg. Der Duisburger Landschaftspark ist als beliebte Filmkulisse viel Drama gewöhnt. Doch die jüngste RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ hat alles getoppt.

Der Duisburger Landschaftspark hat als Kulisse in der Vergangenheit schon für so manchen Film und einige Serien gedient. Vor einigen Jahren wurden dort Szenen der preisgekrönten Staffel „Babylon Berlin“ gedreht, im vergangenen Sommer war das Produktionsteam der Seifenoper „Verbotene Liebe – Next Generation“ zu Gast. Drama ist der Landschaftspark also gewöhnt. Doch die jüngste RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ hat noch mal alles getoppt.

In der Hauptrolle diesmal: Niko Griesert, der bei der Suche nach der richtigen Frau an seiner Seite die übrig gebliebenen Kandidatinnen am Ende auf eine unvergleichliche Achterbahnfahrt der Gefühle mitnahm. Schon im Halbfinale musste er vor der beeindruckenden Industriekulisse des Landschaftsparks wegweisende Entscheidungen treffen. Zur Überraschung vieler Fernsehzuschauer schickte der 30-Jährige erst Michèle de Roos, eine der Favoritinnen, völlig überraschend nach Hause – um sie dann fürs Finale doch wieder zurückzuholen.

Doch wer gedacht hatte, dass damit klar war, wer die letzte Rose aus den Händen des Bachelors entgegennehmen durfte, sah sich getäuscht. Im am Mittwoch ausgestrahlten Finale fiel seine Wahl auf Michelle „Mimi“ Gwozdz. Die Kraftzentrale des Duisburger Parks wurde hier also zum Schauplatz eines Gefühlsdramas, das noch mal eine spektakuläre Wendung genommen haben soll. Gerüchten zu Folge ist nun doch Michèle und nicht Mimi die Frau seines Herzens.

Der „Bachelor“ Niko Griesert hat seine letzte Rose im Duisburger Landschaftspark vergeben. Foto: dpa

