Den Bildungsstandort Marxloh zum Leuchten bringen

„Wir wollen den Bildungsstandort Marxloh zum leuchten bringen“, formulierte Dr. Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben-Stiftung. Dort wird Gregor Entzeroth in den nächsten fünf Jahren die Zusammenarbeit der fünf Schulen koordinieren.

Der 33-Jährige gebürtige Bonner, der in Dresden aufwuchs, wurde für dieses Projekt engagiert, seine Stelle finanziert das Land. Der studierte Historiker bringt Erfahrung aus der Gestaltung von Übergängen aus der Schule in den Beruf mit.

Ziel des Landes sei es, aus den Erfahrungen in Marxloh zu lernen, betonte Yvonne Gebauer (FDP). „Das Projekt kann in vielen anderen Städten in NRW Schule machen“, so die Bildungsministerin.