Demo gegen rechts in Duisburg: Kirche ruft zum Mitmachen auf

Duisburg Die Demo gegen Rechtsextremismus im März soll größer werden als die vorherige Kundgebung. Weitere Duisburger Organisationen beteiligen sich.

Der Evangelische Kirchenkreis will sich an der vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierten Demo gegen Rechtsextremismus beteiligen und ruft Duisburgerinnen und Duisburger auf, sich am 2. März anzuschließen. Auch andere Organisationen, etwa die „Omas gegen rechts“, haben bereits ihre Teilnahme angekündigt.

Superintendent Christoph Urban habe den Aufruf bereits an Gemeinden, Einrichtungen und Werke im Kirchenkreis weitergeleitet: „Wir alle sind gefragt, Zeichen zu setzen: Indem wir Gesicht und Banner zeigen bei der Demo und im Alltag, wenn wir Rassismus und Hass Mitmenschlichkeit entgegensetzen.“

In den meisten NRW-Großstädten haben sich in den vergangenen Wochen Tausende, teilweise Zehntausende Menschen den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angeschlossen. In Duisburg gab es zwar ebenfalls mehrere Kundgebungen sowie großen Protest am Tag des AfD-Neujahrsempfangs, aber die ganz große Versammlung fehlte bisher. Das soll sich am 2. März ändern.

Treffpunkt ist um 13 Uhr der Duisburger Hauptbahnhof. Nach einem Zug durch die Innenstadt soll die Abschlussveranstaltung mit kulturellen Beiträgen vor dem Stadttheater stattfinden.

