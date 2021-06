Dellplatz: Mann verweigert Geld – Unbekannte schlagen zu

Drei Unbekannte haben in Duisburg am Dellplatz versucht, einen Mann (27) auszurauben. (Symbolbild)

Duisburg. Drei Unbekannte haben in Duisburg am Dellplatz versucht, einen Mann (27) auszurauben. Als er sich wehrte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht.

Drei Unbekannte haben am Samstagabend in Duisburg versucht, einen 27-Jährigen am Dellplatz auszurauben. sie forderten ihn gegen 23.55 Uhr auf, ihnen Geld zu geben. Als er sich weigerte, schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht.

Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der Duisburger kann die Täter nicht beschreiben. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0203 2800 entgegen.

