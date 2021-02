Dealer (19) zieht Polizei mit unsicherer Fahrweise an

Duisburg. Wegen seiner ungewöhnlichen Fahrweise bemerkten Polizisten einen 19-jährigen Duisburger und stoppten ihn. Im Auto wurden die Beamten fündig.

Fahren, stoppen, fahren, stoppen: Mit seiner ungewöhnlichen Fahrweise machte ein 19 Jahre alter Autofahrer Polizisten auf sich aufmerksam. Der junge Mann war Dienstagnacht in Duisburg-Huckingen auf der Straße Am Ziegelkamp unterwegs. Immer wieder hielt er am Straßenrand an und fuhr nach wenigen Sekunden weiter, berichtet die Polizei.

Die Beamten stoppten den Renault Clio und überprüften den Fahrer, dabei kam ihnen direkt starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei einer Durchsuchung fanden sie im Auto 20 Gramm Marihuana, mehrere Mobiltelefone sowie eine dreistellige Summe Bargeld in kleiner Stückelung.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Beim Gespräch auf der Wache, auf der ein Drogenvortest negativ blieb, soll der 19-Jährige zudem berichtet haben, dass er gefälschte Markenkleidung verkauft. Gegen ihn wird jetzt wegen illegalem Cannabis-Handel und einer Straftat nach dem Markengesetz ermittelt.