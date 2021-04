Das sind Llambis Lieblinge aus den Let’s-Dance-Staffeln

Duisburg. Derzeit läuft die RTL-Show „Let’s Dance“. Der gebürtige Duisburger und Juror Joachim Llambi nennt seine Lieblinge aus den vergangenen Staffeln.

Derzeit läuft wieder jeden Freitag ab 20.15 Uhr der RTL-Dauerbrenner „Let’s Dance“. Seit der ersten Show 2006 bewertet der gebürtige Duisburger und MSV-Fan Joachim Llambi, der am Ostermontag noch zu Besuch bei seinen Eltern in Rahm war, als berüchtigter Juror die Tanzdarbietungen der prominenten Teilnehmer. Das sind Llambis fünf Lieblingskandidaten aus den vergangenen 13 Staffeln:

Alexander Klaws: Der erste Sieger der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) aus dem Jahr 2003 triumphierte elf Jahre später an der Seite der Profitänzerin Isabel Edvardsson auch bei „Let’s Dance“. Für Llambi der bislang beste männliche prominente Teilnehmer. „Das war tänzerisch herausragend“, sagt der Juror. „Außerdem ist er ein super Typ, locker und entspannt.“

Let’s Dance: Für Llambi war Ella Endlich bisher die beste weibliche Teilnehmerin

Ella Endlich: Keine weibliche Teilnehmerin unter den Promis war bisher besser als die Sängerin, sagt Llambi. „Fantastisch, wie sie insbesondere die Standard- und Lateintänze verinnerlicht hat“, so der 56-Jährige. „Dazu super sympathisch. Nur beim Publikum kam sie nicht so gut an. Warum, weiß ich bis heute nicht.“ So belegte Ella Endlich vor zwei Jahren mit ihrem professionellen Tanzpartner Valentin Lusin trotz regelmäßiger Höchstnoten der insgesamt dreiköpfigen Jury „nur“ Platz zwei hinter dem Handball-Weltmeister von 2007, Pascal Hens.

Vanessa Mai: Auch diese Sängerin hätte 2017 laut Llambi den Sieg viel mehr verdient gehabt als Gil Ofarim, Rockmusiker und „Schöngeist mit langen Haaren“, so der Juror. „Vanessa Mai war tänzerisch angriffslustig und hatte Biss.“ Und trotzdem konnte Vanessa Mai zusammen mit Profitänzer Christian Polanc die Herzen der Fernsehzuschauer nicht ganz erobern – Rang zwei.

Joachim Llambi: „Uli Potofski hat einfach Spaß gemacht“

Uli Potofski: Für den Sportmoderator war 2016 eigentlich schon nach der ersten Show Schluss. Nur aufgrund einer Verletzung der Teilnehmerin Franziska Traub, Schauspielerin und Kabarettistin, kehrte Potofski mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger in die Show zurück. Als Publikumsliebling schaffte er es noch bis auf den sechsten Platz. „Eigentlich hätte er mit Abstand Letzter werden müssen, denn von Tanzen hat er überhaupt keine Ahnung“, so Llambi. „Aber ein super Typ, der einfach Spaß gemacht hat.“

Bernhard Brink: Der Schlagersänger nahm 2014 an der Show teil. Wie Potofski war auch Brink für Llambi wahrlich kein begnadeter Tänzer. „Aber er konnte über sich selbst lachen und vor allem die Leute unterhalten“, so der Juror. „Ein absoluter Entertainer.“ So landete Brink an der Seite der Profitänzerin Sarah Latton auf Rang sieben.

Für Joachim Llambi der bisher beste männliche Teilnehmer unter den Promis bei „Let’s Dance“: Sänger Alexander Klaws gewann 2014 mit Profitänzerin Isabel Edvardsson. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Ella Endlich bei einem ihrer furiosen Let’s-Dance-Auftritte im Jahr 2019 mit Profitänzer Valentin Lusin: Keine weibliche prominente Teilnehmerin tanzte bisher besser, sagt Juror Llambi. Am Ende reichte es für die Sängerin trotzdem „nur“ zu Platz zwei. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Sängerin Vanessa Mai gehört ebenfalls zu Llambis Lieblingen: 2017 erreichte sie Rang zwei bei „Let’s Dance“. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Sportmoderator Uli Potofski, hier bei einer Lesung, hat Llambi 2016 nicht mit seinen Tanzkünsten beeindruckt. „Aber er hat einfach Spaß gemacht.“ Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Sie hatten 2014 ihren Spaß – die Zuschauer und Llambi auch: Sänger Bernhard Brink wurde 2014 mit Tanzpartnerin Sarah Latton Siebter. Foto: RTL / Stefan Gregorowius