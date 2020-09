Das sind die schönsten Hausfassaden 2020 in Duisburg

Duisburg. Die Entscheidung ist gefallen: Häuser in Duissern und Großenbaum haben beim Fassadenwettbewerb in Duisburg gewonnen. Jury bewertete 14 Objekte.

Die Gewinner des 47. Fassadenwettbewerbs „Make up Duisburg“ stehen fest. 14 Objekte, die sich im Rahmen einer Vorauswahl aus den insgesamt 30 Bewerbern herauskristallisiert hatten, wurden von der Jury bei einer vierstündigen Busfahrt durch die ganze Stadt bewertet.

Dabei wurden Gebäude in den Kategorien „mit Stuck“ und „ohne Stuck“ bewertet. Kriterien waren unter anderem die architektonische Wirkung des Gebäudes, die Farbharmonie und die sorgfältige Ausführung der Arbeiten. Neben den Geldpreisen für die Gewinner in beiden Gruppen erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde. Die Preisverleihung ist am 25. September in der Mercatorhalle.

In der Kategorie Gebäude mit Stück gewann das Haus am Altenbrucher Damm 130-132. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Fassadenwettbewerb in Duisburg: Gewinner aus Großenbaum und Duissern

Armin Frenkert, langjähriges Jurymitglied des Fassadenwettbewerbs und Geschäftsführer des Vereins der Haus- und Grundeigentümer, der den Wettbewerb sponsort, über das Gebäude mit Stuck am Altenbrucher Damm 130-132 in Großenbaum, das den ersten Platz holte: „Beeindruckt hat mich die stimmigen und mutigen Grüntöne sowie das liebevolle Zubehör am Haus.“

Und über den Gewinner des Gebäude ohne Stuck an der Schreiberstraße 10 in Duissern: „Eine schlichte Fassade, die durch die gelungen Farbwahl sehr elegant und zeitlos wirkt.“