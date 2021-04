Will „Schwarzes Schaf“ werden: Florian Hacke tritt in der Mercatorhalle Duisburg im Finale des Kabarettwettbewerbs an.

Kabarettpreis „Das schwarze Schaf“: Auch Finale läuft in Duisburg online

Duisburg. Der Niederrheinische Kabarettwettbewerb „Das schwarze Schaf“ wird am 1. Mai in der Duisburger Mercatorhalle ausgetragen. Es gibt fünf Kandidaten.

Der Niederrheinische Kabarettwettbewerb „Das Schwarze Schaf“, der 2020 ausfallen musste und 2021 komplett online ausgetragen wird, steuert auf den Schlussakkord zu. Das Finale, für das sich fünf Nominierte qualifiziert haben, wird am 1. Mai in der Mercatorhalle in Duisburg ausgetragen – mit Publikum daheim.

Bei den Vorrunden haben sich an vier Abenden im Kleinkunsttheater „Die Säule“ in Duisburg zwölf Solisten und Duos online präsentiert und 15-minütige Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen vorgestellt. Mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Vorrunden online verfolgt und mit ihrer Stimme zwei der fünf Finalplätze vergeben. Dabei konnte das Publikum Reaktionen wie Applaus oder Lachen per Mausklick von der Couch direkt auf die Bühne senden.

Beim Finale in der Duisburger Mercatorhalle bleiben die Zuschauer daheim

Die meiste Zustimmung erhielten Florian Hacke aus Kiel sowie das Duo Martin Valenske & Henning Ruwe aus Berlin. Die siebenköpfige Jury wählte Peter Fischer aus Mannheim, Beier & Hang aus München sowie die Goldfarb-Zwillinge aus Berlin aus. Die Finalisten konkurrieren um den Preis „Das Schwarze Schaf“, den der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch ins Leben gerufen hat.

Die Preisverleihung 2018 im Theater am Marientor in Duisburg: Mirja Boes übergibt das 10. Schwarze Schaf an den Gewinner Salim Samatou. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In der Mercatorhalle nehmen die Zuschauer am 1. Mai auf digitalen Zuschauerrängen Platz und geben den Bewerbern auf der Bühne unmittelbar Rückmeldungen bei ihren 15-minütigen Auftritten. Die Entscheidung über den Sieger des elften „Schwarzen Schafs“ trifft die Finaljury um Schauspielerin und Comedienne Mirja Boes. Die Veranstaltung wird auf der Online-Plattform FeedBeat live und kostenfrei übertragen.

Moderator ist wieder Matthias Brodowy

Der Kabarettist Matthias Brodowy, Gewinner des ersten Preises 1999, führt traditionsgemäß durch den Abend. Der Gewinner erhält 6000 Euro Siegprämie und Unterstützung bei Auftritten, die Plätze zwei und drei sind mit 4000 und 2000 Euro dotiert. Ob das neue „Schwarze Schaf“ das Erfolgsprogramm am Abend nach dem Finale in der „Säule“ präsentieren kann, hängt von der Coronalage ab. Im Anschluss an den Livestream steht das Finale auf YouTube und auf der Website des „Schwarzen Schafs“ unter www.dasschwarzeschaf.com zur Verfügung.