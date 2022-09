Das neue Duisburger Corona-Gefälle: Mehr Nachweise im Süden

Duisburg. Erneut wurden die meisten PCR-Nachweise von Corona-Neuinfektionen im Süd-Bezirk registriert. Dort haben sechs Stadtteile Inzidenzen über 200.

Die Stadt hat die innerstädtisch aufgeschlüsselten Corona-Zahlen für die 37. Kalenderwoche veröffentlicht (Stand: 19.9.). Weniger PCR-bestätigte Neuinfektionen gab es im Stadtgebiet zuletzt Anfang Juni. Zum erst sechsten Mal in knapp zwei Jahren des wöchentlichen Vergleichs, aber zum zweiten Mal in Folge wurden die meisten PCR-Nachweise im Bezirk Süd registriert:

Süd: 198,2 (- 12,4)

Homberg/Ruhrort/Baerl: 170,5 (+ 43,2)

Rheinhausen: 163,2 (+ 19,1)

Duisburg gesamt: 144,9 (- 6,9)

Walsum: 138,1 (- 2,0)

Mitte: 131,3 (- 27,4)

Meiderich/Beeck: 107,4 (- 25,5)

Hamborn: 101,0 (- 32,4)

Gleich sechs der Stadtteile mit den anteilig meisten Labor-Nachweisen liegen im Süd-Bezirk:

– Buchholz: 264,3 (+ 28,6)

– Hüttenheim: 259,6 (+ 28,9)

– Bissingheim: 255,9 (+ 127,9)

– Overbruch: 240,8 (+ 140,5)

– Mündelheim: 227,6 (+ 16,3)

– Rahm: 226,0 (- 191,2)

– Alt-Homberg: 211,3 (+ 118,8)

– Großenbaum: 209,4 (- 49,8)

– Bergheim: 200,9 (+ 19,6)

– Altstadt: 198,6 (+ 23,4)

Unter den Ortsteilen, aus denen die proportional wenigsten neuen Fälle übermittelt wurden, waren vorige Woche erneut solche mit schlechter sozialer Lage überrepräsentiert:

– Neuenkamp: 20,1 (- 80,2)

– Hochfeld: 33,4 (- 11,1)

– Ungelsheim: 34,2 (- 68,5)

– Bruckhausen: 53,6 (- 35,7)

– Marxloh: 54,8 (+ 18,3)

– Obermeiderich: 69,1 (- 34,5)

– Kaßlerfeld: 78,7 (- 26,2)

– Beeck: 82,2 (- 8,2)

– Alt-Hamborn: 89,3 (- 116,1)

– Alt-Walsum: 93,9 (- 93,9)

Zur Einordnung der Werte: Das Infektionsgeschehen ist in den Statistiken stark untererfasst – besonders dort, wo Einwohner weniger Wert auf PCR-Befunde über Schnelltest-Ergebnisse hinaus legen. In Stadtteilen, in denen es anfangs besonders viele Omikron-Infektionen gab, vermuten Virologen und Immunologen auch Effekte einer Herdenimmunität (wir berichteten). Die Duisburger Neuinfektionsrate ist seit Februar dauerhaft eine der niedrigsten in NRW (zum Corona-Blog für Duisburg).

Weitere Hintergrundinformationen und alle Artikel zu den Duisburger Stadtteil-Fallzahlen lesen Sie hier.

Alle Corona-Zahlen für alle 46 Stadtteile und sieben Stadtbezirke

So ist unsere Übersicht aufgebaut: Stadtteil bzw. Stadtbezirk (Einwohnerzahl 31.7.2022): Sieben-Tage-Inzidenz am 19.9.2022 (Differenz zur Sieben-Tage-Inzidenz am 12.9.2022) / neu gemeldete Fälle vom 12.9.2022 bis 19.9.2022 (Differenz zur Anzahl neu gemeldeter Fälle vom 5.9.2022 bis 12.9.2022)

.

Stadt Duisburg gesamt (505.262): 144,9 (- 6,9) / 732 (- 35)

.

Bezirk Walsum (50.683): 140,1 (- 45,4) / 71 (- 32)

Aldenrade (13.966): 164,7 (- 14,3) / 23 (- 2)

Alt-Walsum (4260): 93,9 (- 93,9) / 4 (- 4)

Fahrn (7845): 140,2 (+ 25,5) / 11 (+ 2)

Overbruch (4983): 240,8 (+ 140,5) / 12 (+ 7)

Vierlinden (12.261): 97,9 (16,3) / 12 (- 2)

Wehofen (7368): 190,0 (+ 81,4) / 14 (+ 6)

.

Bezirk Hamborn (77.209): 101,0 (- 32,4) / 78 (- 25)

Alt-Hamborn (11.199): 89,3 (- 116,1) / 10 (- 13)

Marxloh (21.900): 54,8 (+ 18,3) / 12 (+ 4)

Neumühl (18.000): 105,6 (- 105,5) / 19 (- 19)

Obermarxloh (14.097): 134,8 (+ 49,7) / 19 (+ 7)

Röttgersbach (12.013): 149,8 (- 33,3) / 18 (- 4)

.

Bezirk Meiderich/Beeck (74.502): 107,4 (- 25,5) / 80 (- 19)

Beeck (12.165): 82,2 (- 8,2) / 10 (- 1)

Beeckerwerth (3786): 343,4 (+ 132,1) / 13 (+ 5)

Bruckhausen (5597): 53,6 (- 35,7) / 3 (- 2)

Laar (6688): 119,6 (- 149,5) / 8 (- 10)

Mittelmeiderich (18.597): 123,7 (- 10,7) / 23 (- 2)

Obermeiderich (17.375): 69,1 (- 34,5) / 12 (- 6)

Untermeiderich (10.294): 106,9 (- 29,1) / 11 (- 3)

.

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl (41.635): 170,5 (+ 43,2) / 71 (+ 18)

Alt-Homberg (15.143): 211,3 (+ 118,8) / 32 (+ 18)

Baerl (5193): 192,6 (+ 19,3) / 10 (+ 1)

Hochheide (15.548): 141,5 (+ 6,4) / 22 (+ 1)

Ruhrort (5751): 121,7 (- 34,8) / 7 (- 2)

.

Bezirk Mitte (109.650): 131,3 (- 27,4) / 144 (- 30)

Altstadt (8562): 198,6 (+ 23,4) / 17 (+ 2)

Dellviertel (14.465): 117,5 (- 89,9) / 17 (- 13)

Duissern (14.767): 196,4 (+ 27,1) / 29 (+ 4)

Hochfeld (17.990): 33,4 (- 11,1) / 6 (- 2)

Kaßlerfeld (3814): 78,7 (- 26,2) / 3 (- 1)

Neudorf-Nord (14.614): 198,4 (- 43,3) / 29 (- 5)

Neudorf-Süd (12.372): 153,6 (0) / 19 (0)

Neuenkamp (4983): 20,1 (- 80,2) / 1 (- 4)

Wanheimerort (18.083): 127,2 (- 60,8) / 23 (- 11)

.

Bezirk Rheinhausen (78.443): 163,2 (+ 19,1) / 128 (+ 15)

Bergheim (20.411): 200,9 (+ 19,6) / 41 (+ 4)

Friemersheim (12.000): 100,0 (- 16,7) / 12 (- 2)

Hochemmerich (18.027): 172,0 (+ 22,2) / 31 (+ 4)

Rheinhausen-Mitte (10.874): 128,7 (+ 18,3) / 14 (+ 2)

Rumeln-Kaldenhausen (17.131): 175,1 (+ 40,8) / 30 (+ 7)

.

Bezirk Süd (73.140): 198,2 (- 12,4) / 145 (- 9)

Bissingheim (3126): 255,9 (+ 127,9) / 8 (+ 4)

Buchholz (13.999): 264,3 (+ 28,6) / 37 (+ 4)

Großenbaum (10.029): 209,4 (- 49,8) / 21 (- 5)

Huckingen (9625): 166,2 (- 20,8) / 16 (- 2)

Hüttenheim (3467): 259,6 (+ 28,9) / 9 (+ 1)

Mündelheim (6151): 227,6 (+ 16,3) / 14 (+ 1)

Rahm (5763): 226,0 (- 191,2) / 13 (- 11)

Ungelsheim (2922): 34,2 (- 68,5) / 1 (- 2)

Wanheim-Angerhausen (13.039): 145,7 (+ 46,0) / 19 (+ 6)

Wedau (5029): 139,2 (- 99,4) / 7 (- 5)

