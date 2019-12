Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Handwerk in Zahlen

Fleischerfachgeschäften in Deutschland. Eine Metzgerei in Deutschland hat aktuellen Zahlen des Deutsche Fleischer Verbands zufolge im Schnitt 11,7 Mitarbeiter. Jeder von ihnen erwirtschaftet durchschnittlich 121.000 Euro pro Jahr. Rechnet man diese Zahlen auf die Metzgerei Simon Berns hoch, würde sie einen Umsatz zwischen 3 und 3,6 Millionen Euro im Jahr erbringen.

Von den knapp 12.000 sind 1644 in NRW. 15 sind in Duisburg in der Fleischerinnung gelistet – nach der Schließung von Diel in Bissingheim Ende des Jahres werden es noch 14 sein.