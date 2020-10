Glücklich wirkt Dietmar Richter nicht, wenn er an die Schließung des von ihm und seiner Ehefrau Iris betriebenen Cafés in unmittelbarer Nachbarschaft des Waldfriedhofs denkt. Das lässt sich gut nachvollziehen, wenn man sich im stilvoll möblierten Gastraum umsieht. Direkt in den Blick fallen dabei die täglich frisch zubereiteten Torten und sonstigen Leckereien, die allesamt so appetitlich wirken, dass die Auswahl schwerfällt. 1995 eröffnete das Ehepaar Richter sein mittlerweile zur Institution gewordenes Café, Ende des Jahres ist nun endgültig Schluss.

Den Ruhestand hat sich der 68-jährige redlich verdient, Richter hätte ihn aber durchaus auch noch etwas hinausgezögert: „So zwei bis drei Jahre hätte ich vielleicht noch dran gehängt.“ Jetzt ist die Entscheidung gefallen, die Corona-Einschränkungen in der Gastronomie haben damit aber nichts zu tun. „Wir haben versucht, einen Nachfolger zu finden, da hat sich leider nichts ergeben“, bedauert der Konditormeister.

Der Wanheimerorter macht sich Sorgen um seine Zunft. Als langjähriges Mitglied im Prüfungsausschuss für das Konditoreihandwerk kennt er die Situation genau: „In Duisburg, Mülheim und Oberhausen gibt es gerade noch 12 selbstständige Konditoreibetriebe.“

Duisburger Konditor arbeitete ein Jahr in einem Café auf Helgoland

Gelernt hat der künftige Ruheständler bei der Konditorei Kunefke. Nach seiner Ausbildung erweiterte er seinen beruflichen Horizont in verschiedenen Betrieben. Dazu gehört auch das Café Felsenblick auf Helgoland. Ein Jahr lang hat er auf Deutschlands einziger Hochseeinsel Einheimischen und Touristen den Tag versüßt. Seinen beruflichen Weg setzte er in Duisburg fort, dabei half der Zufall kräftig mit: 1974 meldete er sich bei der Tanzschule Herbers an. Dort traf er ausgerechnet die Tochter seines Lehrherrn wieder: „Da hat es dann wohl zwischen uns gefunkt.“

Seitdem ist er mit seiner Iris zusammen, fünf Jahre später wurde geheiratet. 1983 eröffneten beide in Wanheimerort eine Eiskonditorei. Gesundheitlich war der „eisige“ neue Arbeitsplatz für Dietmar Richter genau richtig, der unglücklicherweise und ziemlich unpassend für seinen Beruf ausgerechnet unter einer Mehlallergie litt. Im Jahr 1995 wagte man mit der Eröffnung des Cafés kurz vor dem Eingang zum Waldfriedhof den nächsten Schritt. Das „Café Richter“ erwarb sich schnell einen guten Ruf, nach dem Friedhofsbesuch gehörte ein leckeres Stück Torte und eine Tasse Kaffee für viele dazu.

Dietmar Richter steht bis heute täglich in seiner Duisburger Backstube

Noch steht Dietmar Richter täglich in der Backstube, kreiert mit seinen Mitarbeitern tolle Sahne-, und Obst- und Buttercremetorten, Pralinen und andere kleine Köstlichkeiten. Allergiebedingt ist er bei der Mehlverarbeitung aus dem Spiel: „Ich verarbeite dann lieber Schokolade und Marzipan.“

Dietmar Richter (rechts) steht bis heute täglich in der Backstube. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Kreativität ist bei der Arbeit des leidenschaftlichen Zuckerbäckers schon gefragt. Dass er sich da nicht zu verstecken braucht, hat er vielfach bewiesen. Kein Sonderwunsch ist ausgefallen genug, um nicht realisiert zu werden. Dazu zählen kunstvoll verzierte Motiv-Torten für große Familienfeiern und andere Anlässe. Dabei blieb kaum ein Wunsch unerfüllt: „Eine Kundin fand ihren Busen so schön und wollte den auf einer Torte verewigt sehen“, erinnerte sich der Konditormeister schmunzelnd. Allerdings habe sie dafür nicht Modell gestanden: „Dazu reicht meine Phantasie schon noch aus.“

Kurios: Einmal buk der Konditor einen 30 Meter langen Stollen

Auch vor ambitionierten Aufträgen schreckte er nicht zurück: „Für einen Baumarkt haben wir im Rahmen einer Benefizaktion einen 30 Meter langen Stollen geliefert, der wurde dort zugunsten der Kindernothilfe verkauft.“ Aber auch Schrecksekunden gab es zu überwinden: „Beim Transport ist mir einmal eine mehrstufige Hochzeitstorte zusammengesackt, die hatte das Überqueren der Straßenbahnschienen nicht überlebt.“

Karin und Eugen Schäfer schauen nach ihren Friedhofsbesuchen immer wieder gerne im Café Richter vorbei: „Es ist wirklich schade, wir werden das alles sehr vermissen, so etwas Schönes findet man nicht mehr so oft.“ Und damit meinen beide nicht nur die von ihnen besonders geschätzten Apfel- und Käse-Sahne-Torten.

