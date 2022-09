MINT-Aktionstag Das bietet der 7. Duisburger Maker Day am Samstag

Duisburg. Der „Maker Day“ lädt nach zwei Jahren Pandemie wieder zum Experimentieren und Tüfteln ins Stadtfenster. Was dort am Samstag, 24.9., geboten wird.

Stadtbibliothek und Volkshochschule Duisburg laden am Samstag, 24. September, von 11 bis 15 Uhr große und kleine Bastler zum 7. Duisburger Maker Day. Nach zwei Jahren des pandemiebedingten Online-Streamings öffnet das Stadtfenster für die siebte Ausgabe des Aktionstages von 11 bis 15 Uhr. Zahlreiche Aussteller stellen ihre Projekte an Ständen vor, zudem gibt es Workshops und Mitmachaktionen. Der Maker Day ist Programmteil der Talenttage Ruhr, die Jugendlichen berufliche Perspektiven in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) aufzeigen wollen.

Einige Aussteller: Zum ersten Mal zu Gast wird beim Maker Day das Neudorfer Fraunhofer Inhouse Zentrum mit dem Digitalprojekt Handwerk und einem programmierbaren Service-Roboter sein. Bei der Hochschule Ruhr West geht es um Roboter-Programmierung für kleine Entwickler. Nachhaltige Innovationen zur Energiegewinnung stehen bei der in Duisburg ansässigen ITQ GmbH und der Präsentation eines der Sonne folgenden Solarpanels im Fokus.

Mit zwei Mitmachaktionen feiert die „Tüftelakademie“ ihren Einstand: Zum einen kann man aus recyceltem Material Wackel-Bots basteln, zum anderen erste Schritte beim Computerspiel-Programmieren mit Scratch erlernen. Die Justus-von-Liebig-Schule aus Hamborn ist Stammgast beim Maker Day: Mit Lego-EV3-Robotern und Exponaten aus dem „Phänomexx“-Schülerlabor bietet sie diesmal zwei Mitmachangebote zum spielerischen Ausprobieren, Fernsteuern und Programmieren an.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Volkshochschuldirektor Volker Heckner dankt insbesondere zwei Leitern von VHS-Kursen, die sich einbringen: „Unser Makerspace-Kurs unter Leitung von Günter Knöpfel ist eine Erfahrungstauschbörse nicht nur für kundige Tüftler. Ich freue mich auch, dass sich in diesem Jahr unser Tischler Michael Kobjolke beteiligt.“ In dem Workshop in der VHS-eigenen Tischlerwerkstatt können Interessierte ein Wildbienenhotel selbst bauen.

Neue ,Machbar’ beim Maker Day erstmals zugänglich

Stadtbibliotheksdirektor Dr. Jan-Pieter Barbian freut sich, „dass erstmals das Schulmedienzentrum mit eigenem Stand vertreten ist und die breite Palette seines digitalen Angebotes präsentiert. Auch für unsere im Herbst 2020 eröffnete ‚MachBar‘ auf der 3. Etage der Zentralbibliothek ist es eine Premiere in physischer Präsenz, die wegen der Pandemie bislang nicht möglich war.“

3D-Druck können Besucherinnen und Besucher beim Fab-Lab „Lothar“ des Lehrstuhls Fertigungstechnik der Universität Duisburg-Essen beim Druck von Schlüsselanhängern erleben. Und einen „3D-Druckführerschein“ kann man beim Workshop der Stadtbibliothek erwerben. Dieser berechtigt zur eigenständigen Nutzung des 3D-Druckers in der ,MachBar’.

Der Eintritt zum Aktionstag ist frei (Adresse: Stadtfenster, Steinsche Gasse 26). Für die Teilnahme an den Workshops bitten die Veranstalter um eine Anmeldung unter www.duisburg.de/makerday.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg