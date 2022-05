Kinderkulturfestival Das bietet das Kinderkulturfestival in Duisburg Besuchern

Duisburg. Das Kinderkulturfestival kehrt nach zwei Jahren mit vollem Programm in den Duisburger Innenhafen zurück. Es gibt wieder eine Mitmachausstellung.

Nach den Corona-Jahren 2020 mit einem Totalausfall und 2021 mit einem Ersatzprogramm in den Sommerferien, kehrt das Kinderkulturfestival vom 28. Mai bis zum 5. Juni in den Duisburger Innenhafen zurück. Das Programm ist wieder so umfangreich wie bei der Ausgabe 2019.

Mehr als 46 Programmpunkte erwarten die Besucher im Theaterzelt, an den Ständen auf dem Festivalgelände und in der großen Mitmachausstellung „Forschefuchs“, die wieder im Mittelpunkt des Festivals steht. Sie richtet sich mit 20 Exponaten an Kinder ab fünf Jahren, die hier naturwissenschaftliche Alltagsphänomene erkunden können.

Die jungen Forscher werden während der gesamten Ausstellung vom „Forschefuchs“ begleitet, der nicht nur erklärt, wie die spannenden Experimente und Phänomene funktionieren, sondern auch, wo sie zu Hause im Alltag zu finden sind. Dabei kann man Fragen lösen wie: Was braucht man, um ganz leise Musik doch gut zu hören? Oder: Schiebt einen Ball zu einem der Wasserstrahlen. Wird er angehoben oder weggeschoben? Geschicklichkeit kann im Spiel „Amulett des Sultans“ erprobt werden: Vor über 2000 Jahren gab es einen Wettbewerb zwischen den Taschendieben von Bagdad. Wer das Amulett des Sultans stehlen konnte, war der Meister der Taschendiebe. Schafft das die Kinder auch?

Theaterprogramm mit internationalen Künstlern

„Wir bieten in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Theateraufführen, Workshops und viele weitere Spiel-Aktionen auf dem Festivalgelände mit Künstlern aus Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich oder Tschechien an“, so Festivalleiter Clemens Richert. Los geht’s auf der kleinen Theaterbühne am Samstag, 28. Mai um 15 Uhr mit „Neue Schuhe“, einem Objekttheater mit Tian Gombau aus Spanien.

Ebenfalls an Zuschauer ab fünf Jahren richtet sich das Stück „RE FU“, einem Theater ohne Worte. am Sonntag, 29. Mai, um 12 Uhr und um 15 Uhr mit dem Teatro Wakouwa aus der Schweiz. Darin will eine Putzfrau will einen Müllsack entsorgen. Doch die Objekte beginnen, ihr Streiche zu spielen, die Müllsäcke springen aus den Containern, Musik erklingt daraus… Schließlich erscheint ein Akrobat, der auf der Suche nach Verwertbarem ist.

Workshops und ein „Flausengarten“

Das Figurentheater Zitadelle kommt mit „Bei Vollmond spricht man nicht (30. Mai) und „Das Rotkäppchen“ (31. Mai). Am 2. Juni wird das Stück „Gelb“ gezeigt, das eigentlich beim Kaas & Kappes-Festival aufgeführt werden sollte und kurzfristig abgesagt werden. Die Junge Oper am Rhein zeigt am 3. Juni „Nils Karlsson Däumling“ für Zuschauer ab vier Jahren. Wochentags beginnen die Vorstellungen um 16 Uhr.

Zum Workshop-Programm gehört etwa „Fließende Farben“ mit Marieke de Hoop, die auch einen Origami-Workshop anbietet und Origami-Theater zeigt (29. Mai, ab 12 Uhr). Auf dem Gelände lädt Clown Otsch vom 1. bis 3. Juni jeweils ab 14 Uhr in den „Flausengarten“ ein. Ihre Stände bauen wieder auf Unicef, der Zoo Duisburg und das Friedensdorf International.

>> EINGANG ZUM FESTIVALGELÄNDE IST FREI

Der Eingang zum Festivalgelände ist frei, die Theateraufführungen und die Ausstellung „Forschefuchs“ kosten drei Euro Eintritt; sie kann allein, mit der Familie oder von Gruppen (vormittags, nur nach Anmeldung) besucht werden. Ohne Anmeldung kann sie besucht werden am 28. Mai und 4. Juni, 12 bis 18 Uhr, 29. Mai und 5. Juni, 11 bis 17 Uhr sowie montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr.

Kartenvorbestellungen beim Festivalbüro unter 0203 283 62 314 oder per E-Mail an c.richert@stadt-duisburg.de. Das Gesamtprogramm liegt in zahlreichen städtischen Einrichtungen aus und kann auch im Internet unter www.kinderkulturfestival.de aufgerufen werden.

