Das bieten die DRK-Bildungswerke im neuen Programm

Duisburg. Sport- und Gesundheitskurse, Kreativangebote, Tagesfahrten und Exkursionen: Was das neue Programm der DRK-Bildungswerke sonst noch bietet.

Noch auf der Suche nach einem persönlichen Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem Gesundheits- oder Kreativkurs, einem spannenden Workshop, einer abwechslungsreichen Tagesfahrt oder mit einem Kurs aus dem Eltern-Kind-Bereich? Das und vieles mehr bieten die DRK-Bildungswerke Duisburg im neuen Programm für das 1. Halbjahr 2022.

Der Veranstaltungskalender „Mit uns durchs Jahr“ ist prall gefüllt mit Veranstaltungen und Seminaren. Etwa ein Yoga-Wochenende für Einsteiger/innen (Sa., 29. und Sonntag, 30. Januar). Wer sich für Yoga interessiert, aber noch nicht auf die Matte gewagt hat, für den gibt es das Online-Seminar „Sofa & Buch“. In jedem Halbjahr gibt es Online-Buchbesprechungen.

Am Donnerstag, 10. Februar geht es um „Wege zu guter Resilienz“. Im Workshop „Kreatives Schreiben“ (Samstag, 5. März) entstehen auf der Basis kreativer Schreibmethoden Kurzgeschichten und Gedichte. Um „LebensFreude“ geht es am Sonntag, 15. Mai, vermittelt werden Strategien und mentale Übungen, um Lebensfreude zu bewahren oder zurückzugewinnen.

Neue Yoga-Kurse für Menschen über 60

Präsenz- und Online-Kurse gibt es im Bereich „Aktiv für die Gesundheit“: Im DRK-Haus an der Erftstraße (Stadtmitte) starten Yoga-Kurse für die Zielgruppe 60+, zwei Termine gibt es für Feldenkrais-Gruppen, neu sind Zumba- (Fr. ab 9.30 Uhr) und Hula-Hoop-Fitness (fr. ab 10.45 Uhr). Neue Qigong-Kurse beginnen in Friemersheim (Di., 17.15 und Mi., 10 Uhr), Yin-Yoga (Mo., 20 Uhr) und Faszientraining (Mi., 19.45 Uhr) werden in der DRK-Kita Swakopmunderstr. in Buchholz angeboten.

Im Bereich KulTour & Kreatives lädt das DRK ein zum neuen Kurs Mixed-Media-Malerei (Mi., 18.30 Uhr). Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien und Techniken ist dabei ausdrücklich erwünscht. Als besondere Tagesfahrt geht’s am 27. April zu den „Flamingos im Frühling“ im Zwillbrocker Venn (Münsterland). Wieder dabei: Tanzkurse für Paare und Solotänzerinnen und -tänzer im Standard/ Latein, Line Dance, Queer Dance, Kreatives Tanzen & Clipdance.

Outdoor-Babytrefff und Wochenbett-Werkstatt

Die Besonderheiten im Eltern-Kind-Bereich: Beim Outdoor-Babytreff (8-12 Monate) werden bewegungs- und Fingerspiele, Lieder sowie Mini Experimente für zu Hause vorgestellt. Jeder Termin steht unter einem bestimmten Motto. „40 Tage gemeinsam ankommen, heilen und Kräfte tanken“ lautet das Motto der Wochenbett-Werkstatt. Dabei geht es um bewusste Ruhepausen nach der Geburt des Babys als Zeit der Heilung und Stärkung.

Weitere Info und Anmeldung:www.bildungswerke-drk.de, 0203/30547-0. E-Mail: familienbildung@drk-duisburg.de oder im DRK-Haus, Erftstraße 15, Stadtmitte (Wasserviertel).

