Hausrauchmelder haben in einer verqualmten Wohnung in Duisburg Alarm geschlagen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.

Duisburg. Laut piepende Hausrauchmelder schrecken Nachbarn auf: Die Feuerwehr rettet eine Person aus einer verqualmten Wohnung in Duisburg.

Dank Rauchmeldern wird ein Duisburger von Feuerwehr gerettet

Am späten Montag Abend bemerkten Anwohner auf der Reichsstraße in Duisburg-Friemersheim, dass die Rauchmelder ihres Nachbarn ausgelöst hatten und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte von außen zunächst keinen Brand feststellen, hörten aber deutlich mehrere ausgelöste Rauchmelder.

Die ausgerückte Löscheinheit öffnete zur Kontrolle gewaltsam die Türe und fand eine starke Verrauchung in der Wohnung vor. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Personensuche eingesetzt und konnte auch unmittelbar nach dem Vorgehen einen Mann retten.

Der gerettete Bewohner wurde von einem Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Eine Löscheinheit der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Ursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde.