DAK Duisburg schickt Gutscheine für FFP2-Masken raus

Die Krankenkassen versenden in diesen Tagen die Gutscheine für FFP2 Masken auch an Duisburger, die einer Risikogruppe angehören.

Duisburg. Das DAK-Kundencenter in Duisburg bleibt im Lockdown weiter geschlossen. Mitarbeiter sind aber telefonisch und online erreichbar.

Das Servicecenter der DAK-Gesundheit im Duisburger Citypalais bleibt bis zum 31. Januar aufgrund des Lockdowns und der hohen Corona-Zahlen weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind telefonisch unter Tel. 0203-6049150 oder online per Mail unter service764200@dak.de erreichbar. Die Krankenkasse folgt damit der Lockdown-Verlängerung der Bundes- und Landesregierung.

Derweil gehen bei der DAK täglich viele Anrufe zum Thema "kostenlose FFP2"-Masken ein. "Wir werden mit Anrufen überrannt, können aber nichts anderes sagen, als dass die Gutscheine in diesen Tagen versandt werden", erklärt Alexander Ochtrop, DAK-Geschäftsstellenleiter in Duisburg.

Zuerst werden Personen ab 75 Jahren angeschrieben

Mit dem Anschreiben von insgesamt rund drei Millionen Versicherten unterstützt die Krankenkasse die Regierungsaktion, um Risikogruppen besonders vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. Der Versand erfolgt in drei Tranchen: Zuerst werden Personen ab 75 Jahren angeschrieben, anschließend Personen ab 70 Jahren und Jüngere mit bestimmten Risikofaktoren sowie zuletzt alle Versicherten ab 60 Jahren. "Der Versand wird sich voraussichtlich bis in den Februar erstrecken", erklärt Ochtrop. Mit den Gutscheinen können in zwei Terminschienen jeweils sechs Schutzmasken der Kategorie FFP2 gegen eine Eigenbeteiligung von jeweils zwei Euro in den Apotheken abgeholt werden.

Erster Gutschein ist bis zum 28. Februar einzulösen

Bis einschließlich 28. Februar können sechs Schutzmasken abgeholt werden. Der zweite Gutschein kann vom 16. Februar bis einschließlich 15. April eingelöst werden. Die ausgegebenen FFP2-Masken sind keine Leistung der Krankenkassen. Die DAK-Gesundheit unterstützt die Bundesregierung dabei entsprechend der Regelungen in der Schutzmasken-Verordnung durch die Datenermittlung, den Druck und den Versand des Informationsschreibens mit den Berechtigungs-Coupons.