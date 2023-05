Retter brachten den 21-Jährigen nach dem Unfall in Duisburg ins Krankenhaus.

Unfall Dacia kracht in seinen Opel: Mann (21) in Duisburg verletzt

Duisburg. Ein 21-Jähriger ist bei einem Autounfall in Duisburg-Meiderich schwer verletzt worden. Ein Dacia-Fahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Nach einem Unfall in Duisburg-Untermeiderich am Montagmorgen mussten Retter einen 21-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus bringen.

Der 39 Jahre alte Fahrer eines Dacia hatte ihm gegen 8 Uhr auf der Kreuzung Hamborner Straße/Gartsträucherstraße die Vorfahrt genommen. Der Wagen krachte in den Opel des 21-Jährigen.

Beide Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt.

