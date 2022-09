Dachstuhlbrand in Duisburg-Beeck: Alle Bewohner gerettet

Duisburg-Beeck. Am Samstagabend musste die Feuerwehr Duisburg um 20.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand nach Beeck ausrücken. Sechs Personen befanden sich im Haus.

Am Samstagabend hat in Duisburg-Beeck in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Um 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr über ein Feuer in der Straße Am Kamannshof informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl eines dreigeschossigen Gebäudes. Insgesamt befanden sich sechs Personen zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Zwei von ihnen wurden von der Feuerwehr nach draußen geführt. Die anderen Bewohner hatten das Haus bereits verlassen, teilt die Feuerwehr Duisburg mit. Augenzeugen berichteten in den sozialen Netzwerken allerdings, dass freiwillige Helfer, die den Brand sahen, halfen, die Bewohner zu evakuieren.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Nach einer Untersuchung durch den Notarzt blieben alle unverletzt. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend mit zwei Trupps unter schweren Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Direkt vor dem Haus wurden dazu zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Zusammen mit den Kräften im Haus sei ein „abgestimmter Löschangriff“ eingeleitet worden. Das Feuer konnte so auf das Gebäude begrenzt und nach einer dreiviertel Stunde unter Kontrolle gebracht werden.

Feuerwehr Duisburg war mit 23 Einsatzkräften vor Ort

Weil es ausgedehnt brannt, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig. Zudem musste die Strom- und Gasversorgung abgeschaltet werden. Die Bewohner kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Es waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sie wurden durch sechs Kollegen des Rettungsdienstes unterstützt.

Warum es brannte, ist bisher unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz endete um kurz nach 23 Uhr. In der Nacht wird noch einmal eine Kontrolle durch die Feuerwehr durchgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg