In Duisburg-Neuenkamp brannte am Freitagabend ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhausen. Die Feuerwehr (Symbolbild) war bis am frühen Samstagmorgen im Einsatz.

Blitzeinschlag Großeinsatz der Feuerwehr in Duisburg-Neuenkamp

Duisburg. Vermutlich durch einen Blitzeinschlag geriet am Freitagabend ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Neuenkamp in Brand.

Gegen 22.30 Uhr am Freitagabend kam es zu einem Brand in einem Dachgeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses auf der Essenberger Straße in Duisburg-Neuenkamp.

Wie die Feuerwehr berichtet, konnten die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt Feuerschein und eine Rauchentwicklung im Dachstuhl des Gebäudes wahrnehmen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. So konnten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung im Inneren konzentrieren. Unterstützt wurden sie dort von der Besatzung einer Drehleiter, die über einen Monitor, einem Wasserwerfer, das Feuer von außen bekämpfte.

Einsatz erst gegen 7.15 Uhr beendet

Da sich im Dachstuhl zahlreiche Glutnester gebildet hatten, erfordert der Einsatz sehr umfangreiche Nachlöscharbeiten. Der Einsatz wurde erst gegen 7.15 Uhr am Morgen beendet. „Gegen 9 Uhr werden weitere Kollegen ausrücken, und sich alles noch einmal genau anschauen“, sagt die Leitstelle der Feuerwehr Duisburg. „Verletzt wurde aber zum Glück niemand.“ Weitere große Einsätze aufgrund des Gewitters hat es in der Nacht zu Samstag nicht gegeben, so die Feuerwehr.

Insgesamt befanden sich 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und vier Einsatzkräfte Rettungsdienst an der Einsatzstelle in Neuenkamp. Vorbehaltlich polizeilicher Ermittlungen entstand der Brand vermutlich durch einen Blitzeinschlag.

