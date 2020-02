Coronavirus Coronavirus: Vier Verdachtsfälle in Duisburg gemeldet

Duisburg. In Duisburg gibt es vier neue Covid19-Verdachtsfälle: Drei Personen haben sich in Italien aufgehalten, eine Person hat Verbindungen zu Heinsberg.

In Duisburg gibt es vier neue Verdachtsfälle von Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben könnten. Nach Angaben der Stadt sind drei Personen in häuslicher Quarantäne. Ein Patient wird im Bethesda-Krankenhaus behandelt.

Drei Betroffene haben sich in einem der besonders betroffenen Gebiete in Italien aufgehalten, einer hatte Kontakt zu einem Infizierten im Zusammenhang mit den Fällen in Heinsberg.

Gesundheitsamt erinnert an grundlegende Hygieneregeln

Sollte sich der Verdacht bestätigen, will das Gesundheitsamt der Stadt Duisburg weitere enge Kontaktpersonen ermitteln und sie 14 Tage lang auf Krankheitszeichen hin überwachen.

Vor dem Hintergrund der auch in Duisburg anlaufenden Grippewelle empfiehlt das Gesundheitsamt, sich generell an grundlegende Hygieneregeln zu halten, um eine Verbreitung von Grippe- oder möglicherweise eingeschleppten Coronaviren zu vermeiden. Dazu gehöre beispielsweise eine gute Handhygiene und der Verzicht aufs Händeschütteln.

