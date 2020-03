Duisburg Eine Rewe-Filiale in Duisburg lässt Kunden nur noch einzeln in den Laden. Kunden sollen so geschützt werden. Rewe plant weitere Maßnahmen.

Ein Rewe-Markt in Duisburg hat sich zum Schutz für Mitarbeiter und Kunden zu einer ungewohnten Maßnahme entschieden: Kunden dürfen nur noch einzeln die Filiale an der Herbststraße in Mittelmeiderich betreten.

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstag hält sich der Andrang vor der Filiale in Grenzen. Etwa zehn Kunden warten vor der Eingangstür des Rewe-Marktes, bis ihnen der Zutritt durch eine Mitarbeiterin des Marktes gewährt wird. Maximal 50 Kunden sollen sich nur noch zeitgleich im Markt aufhalten. Etwa auch mit dieser neuen Regelung sollen die „Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen“ gewährleistet werden, teilt Rewe auf Nachfrage mit.

Coronavirus: Kontakt zwischen Einkaufenden reduzieren

Heißt konkret: Durch eine geringere Anzahl von Menschen im Markt und weniger Gedränge im Kassenbereich, soll der Kontakt zwischen Einkaufenden reduziert werden und somit auch die Gefahr vor einer Infektion. Zuletzt hatten Duisburger über "rücksichtslose Hamsterkäufe" und lange Schlagen in Supermärkten geklagt. Mit der Maßnahme werde die Kundenströme im Laden entzerrt. Ob sich weitere der insgesamt elf Rewe-Filialen in Duisburg an der Eintrittsbeschränkung beteiligen werden, ließ die Rewe-Gruppe in einer Anfrage unbeantwortet.

Von der Mitarbeiterin im Eingangsbereich werden am Donnerstag auf Nachfrage die Kunden über die neue Maßnahme informiert. Mit schwarzen Gemüsekisten wird ein provisorischer Zugangsweg geschaffen. Auf einem Aufsteller steht der Hinweis: „Bitte halte 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.“

Rewe plant Schutzscheiben im Kassenbereich

Zu den weiteren wichtigsten und effektiven Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen zählen „die korrekte Husten- und Nies-Etikette und eine gute Händehygiene“, teilt Rewe mit und ergänzt: „Die Einhaltung ist für Mitarbeiter und Kunden in unseren Märkten maßgeblich.“

Mit entsprechenden Hinweisen werden die Kunden in allen Rewe-Filialen über die Hygienemaßnahmen informiert. Die Rewe-Gruppe möchte zudem sukzessive in allen Märkten „durchsichtige Schutzscheiben als Präventionsmaßnahme für die Mitarbeiter“ im Kassenbereich installieren, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Eine Maßnahme, die bereits einige Apotheker in Duisburg zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden realisiert haben.