Duisburg Kaum Hotelgäste, massive Einbußen, Kurzarbeit: Die Chefs des Landhauses Milser in Duisburg sorgen sich in der Corona-Krise um die Zukunft.

Das Landhaus Milser gehört zu den Hotels, die besonders massiv unter der Corona-Krise leiden. Ohne Touristen, ohne Messebesucher und ohne Sportler wie etwa aus der Fußball-Bundesliga, die sonst in Duisburg-Huckingen beherbergt werden, bewegen sich die Gästezahlen nur noch im einstelligen Bereich, sagt Hotelkoordinatorin Sigrid Köllmann. Auch im Restaurant gebe es seit Anfang März drastische Rückgänge bei den Besucherzahlen von 90 Prozent. „Wir rechnen mit monatlichen Einbußen im sechsstelligen Bereich", sagt Antonio Pelle, der zusammen mit Rolf Milser die Geschäfte führt und sich Sorgen um die Zukunft macht.

Noch gebe es Rücklagen, die aber irgendwann aufgebraucht seien. 35 von 46 Mitarbeitern sind laut Pelle in Kurzarbeit. Er gibt sich dennoch kämpferisch: „Wir werden niemanden entlassen, sondern gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen."

Hinweise und Desinfektionsmittel für die Hotelgäste im Duisburger Süden

Er versucht mit seinem Team alles, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Beschäftigen tragen in Zeiten von Corona auch zum eigenen Schutz Handschuhe und seien noch einmal für die strengen Hygieneregeln sensibilisiert worden. Entsprechende Hinweise und Desinfektionsmittel gebe es auch für die Gäste, die sich zudem gleich nach der Ankunft mit Kontaktdaten registrieren lassen müssen. Listen liegen dazu aus, so Köllmann. „Es werden keine Hände geschüttelt, persönliche Kontakte grundsätzlich unterbunden, ohne unhöflich zu sein.“

Im Restaurant sind laut Pelle nur noch halb so viele Tische jeweils mit einem ausreichenden Abstand von über zwei Metern aufgestellt. Ein Video zu der Maßnahme ist auf der hoteleigenen Webseite, www.landhausmilser.de, zu sehen. Statt 300 gebe es dadurch nur noch 110 Plätze. Das ist aktuell mehr als genug. „Mehr als 20 bis 30 Personen haben wir zuletzt eh nicht gleichzeitig bedient“, so Pelle. Familienfeiern wie Geburtstage, Silberne oder Goldene Hochzeiten oder zur Erstkommunion seien massenweise storniert worden. „Größere Gruppen können wir unter den aktuellen Umständen eh nicht mehr annehmen. Wir freuen uns aber natürlich über jeden Besuch“, sagte Pelle am Dienstagmittag.

Hotel-Restaurants sollen für Übernachtungsgäste geöffnet bleiben

Kurz darauf ereilte die Redaktion die Nachricht von Marc Weber, Vorsitzender der Dehoga-Kreisgruppe, dass die Restaurants in Duisburg komplett schließen. Nach Webers Informationen sollen aber die Hotel-Restaurants zumindest für die überall ohnehin wenigen Übernachtungsgäste geöffnet bleiben. Die Stadt hat die Informationen inzwischen gegenüber der Redaktion bestätigt.