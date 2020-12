Corona-Weihnachten: Das rät die Diplom-Psychologin

Für viele wird Weihnachten in diesem Jahr anders. Das belastet das Fest, an dem auch sonst viele Erwartungen hängen.

Duisburg. Silke Halverkamps arbeitet als Diplom-Psychologin bei „Pro Familia“ in Duisburg. Sie gibt Tipps, wie harmonische Corona-Festtage gelingen können.

„Oh Du Fröhliche“ – einigen Familien bleibt diese Liedzeile angesichts von Corona-Weihnachten jäh im Hals stecken, und gemeinsames Singen ist wegen der möglichen Aerosol-Übertragung ohnehin verpönt. Was also tun, wenn das traditionsreiche Fest diesmal ganz anders wird?

Silke Halverkamps weiß Rat. Die Diplom-Psychologin arbeitet seit 16 Jahren bei der Duisburger Beratungsstelle „Pro Familia e.V.“. Als systemische Beraterin berät sie Hilfesuchende in verschiedenen Krisensituationen, Einzelpersonen und (Ehe-)Paare. Sie sagt, dass Corona bei vielen Klienten Themen und Probleme offen gelegt hat, die sonst im Alltag weniger sichtbar sind. Ein Gespräch über Erwartungen, Verunsicherung und Hoffnung.

Merken Sie im Corona-Jahr, dass die Nachfrage nach Beratung steigt?

Wir haben immer viele Anfragen, das hat sich auch im Corona-Jahr nicht geändert. Die Anliegen sind jedoch gerade noch akuter. Als Beratungsstelle haben wir uns so organisiert, dass wir auch zeitnah in einer Krisensituation Termine anbieten können. Das unterscheidet uns von niedergelassenen Therapeuten, bei denen es meist eine lange Wartezeit gibt, denn der Bedarf in der Bevölkerung übersteigt massiv das vorhandene Angebot. Dafür arbeiten wir mit so genannten Kurzzeitinterventionen, die in der Einzel- und Paarberatung bis zu 15 Sitzungen beinhalten.

Immer mehr Männer entscheiden sich für eine Beratung

Wer kommt zu Ihnen?

Ganz unterschiedlich. Zu mir kommen in der Regel Einzelpersonen und Paare, die mit eigenen Lösungsversuchen in Konfliktsituationen nicht mehr weiterkommen und professionelle Hilfe suchen. Aber auch Paare, die sich trennen und das gut und harmonisch hinbekommen wollen. Manchmal kommt erst einmal einer und dann holen wir den Partner dazu. Immer besteht der Wunsch, etwas an der Situation zu ändern, etwa im Bereich Kommunikation oder Sexualität.

Sind es eher Frauen oder Männer, die sich an Sie wenden?

Früher waren es oft die Frauen. Das ändert sich langsam, immer häufiger kommt der Anstoß auch von Männern. Der Alltag ist oft vollgepackt. Nun sitzen viele Partner im Homeoffice, die Schulen sind zu, der Stresspegel steigt für alle Beteiligten.

Fällt nun eher auf, was nicht gut in Beziehungen funktioniert?

Diplom-Psychologin Silke Halverkamps arbeitet seit 16 Jahren bei Pro Familia in Duisburg. Foto: Foto: Silke Halverkamps / RR

Auf jeden Fall. Ein zufriedenstellendes Leben ruht ja auf verschiedenen Säulen. Die Menschen haben ihre Arbeitsstelle, eine Familie, aber auch Freunde, zu denen sie Kontakte pflegen und Hobbys. Das alles ist nun stark eingeschränkt und verändert. Hinzu kommen Unsicherheiten und Ängste, wenn es um die eigene Gesundheit geht oder auch die finanzielle Lage. Viele können einerseits rational verstehen, warum es einen Lockdown gibt und man nicht zu viele Leute treffen sollte. Aber andererseits ist der emotionale Verlust groß. Wichtig ist, diese negativen Gefühle wahr- und anzunehmen und anzusprechen. Auch hier kann eine professionelle Beratung Kompetenzen erweitern, die gut im Alltag umzusetzen sind.

Hausaufgaben helfen, wieder ins Gespräch zu kommen

Ich hörte, dazu geben Sie Klienten auch Hausaufgaben auf?

Das stimmt. Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, gebe ich Hausaufgaben auf, um wieder ins Gespräch zu kommen. Das kann etwa so sein, dass man sich regelmäßig zusammensetzt und eine bessere Gesprächskultur übt. Den Partner wieder mal ausreden lassen, nicht direkt abwinken, weil man das Argument schon tausendmal gehört hat. Ich-Botschaften formulieren, wie man selbst die Situation wahrnimmt und was man sich wünschen würde. Und es gibt noch viele andere Übungen.

Nicht alle wenden sich direkt an Therapeuten. Haben Sie noch andere Tipps, wie man zu Hause wieder mehr miteinander spricht?

Ich empfehle gerne Themenkarten-Sets, zum Beispiel „Die Beziehungs-Kiste“. In dieser sind Fragen, mit denen man spielerisch herausfinden kann, wie die Positionen des Partners zu verschiedenen Themen sind. Man vergibt Punkte von 1 bis 100 und vergleicht hinterher miteinander, wie gut das passt. Aus dieser Reihe gibt es auch „Die Sex-Kiste“. So etwas kann ein Anstoß sein, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Vielleicht eine schöne Geschenk-Idee.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Per Brief oder Telefon klassisch in Kontakt bleiben

Weihnachten ist in einigen Familien ohnehin nicht ganz einfach. Was raten Sie für dieses Fest?

Auch, wenn man sich nicht sieht, kann man ja trotzdem mit Freunden und Familienangehörigen in Kontakt bleiben. Telefonieren, gemeinsame Online-Feiern oder einfach mal wieder einen Brief oder E-Mail zu schreiben, sind schöne Möglichkeiten. Lange vernachlässigte Kontakte wieder beleben. Und ja, der eine oder andere ist vielleicht sogar etwas erleichtert, dass die Tante diesmal nicht mitfeiert.

Ist es besser, für Weihnachten alles genau zu planen?

Planung steigert auf jeden Fall die Vorfreude. Wenn ich weiß, dass es diesmal anders ist, kann ich mir im Vorfeld überlegen, was ich mit der freien Zeit über Weihnachten anfange. Viele wünschen sich mehr Entspannung. Vielleicht bietet sich jetzt ja die Gelegenheit, eine Entspannungstechnik zu lernen. Oder eine neue Sprache. Wieder mal ein Buch lesen, Podcasts zu entdecken und sich drauf zu freuen, wenn eine neue Folge ausgestrahlt wird. Ein Hobby finden, das ich zuhause ausüben kann. Diese Zeiten bieten auf jeden Fall auch Chancen, kreativ zu werden, sich Ziele zu setzen und darauf zu schauen, was einem gut tut.

>> Beratung per Videoschalte möglich

Bei „Pro Familia e.V“ in Duisburg arbeiten verschiedene Fachleute. Außer der befragten Diplom-Psychologin Silke Halverkamps auch eine Ärztin und mehrere Pädagogen. Sie beraten zu allen Fragen rund um Partnerschaft, Sexualität und Familie(-werden). Auch sexuelle Aufklärung und Gespräche zu Schwangerschaftsabbrüchen oder Fragen rund um die Elternzeit sind Themen, bei denen man sich in der Beratungsstelle Hilfe holen kann.

„Pro Familia“ hat seit 2016 seinen Sitz an der Königstraße 49 in der Innenstadt. Beraten wird nur nach vorheriger Terminvereinbarung, seit Sommer zusätzlich auch telefonisch oder in Form von Videoberatung. „Viele Klienten wissen zu schätzen, dass sie für die Beratung nicht mehr zu uns kommen müssen – und wir sind quasi bei unseren Besuchern ein Stück weit zu Hause“, nennt Silke Halverkamps die Vorteile. Die Gespräche laufen über eine datengeschützte und sichere Plattform.