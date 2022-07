Corona: Warum Doc Caro ihre Infektion jetzt öffentlich macht

Duisburg. Doc Caro, Notfallmedizinerin in Duisburg, hat sich im Netz häufig deutlich zu Corona-Themen positioniert. Nun hat es sie selber erwischt.

Dr. Carola Holzner, einer breiten Öffentlichkeit besser bekannt als Doc Caro, hat in der Corona-Pandemie mit ihren Aussagen und meinungsstarken Beiträgen im Netz polarisiert und für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat es die Notfallmedizinerin der Duisburger Helios St. Johannes Klinik selber erwischt: In den sozialen Netzwerken machte sie am Donnerstag ihre Corona-Infektion öffentlich.

„Es trifft alle. Genau so wie jetzt mich, und das ohne Menschenansammlungen, Maske im Supermarkt, beruflich bedingt tagesaktuell getestete Menschen um mich rum. Die Welle rollt. Sie ist nicht aufzuhalten. Die Frage ist jetzt nicht mehr ob ja oder nein, sondern wie man durch die Infektion geht“, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite, auf der ihr rund 270.000 Menschen folgen.

Duisburger Notfallmedizinerin Doc Caro macht Corona-Infektion öffentlich

Dort beschreibt sie auch ihre Symptome: Es habe mit Halsschmerzen und allgemeinem Unwohlsein begonnen. Danach folgten Ganzkörperschmerzen, Lichtempfindlichkeit und massive Kopfschmerzen – „so hatte ich noch nie Kopfschmerzen“. Das Fieber sei zudem auf eine Temperatur von 39,5 Grad gestiegen.

Es sei nach zwölf Stunden wieder heruntergegangen, nach 48 Stunden habe sich auch ihr gesamter Gesundheitszustand verbessert, berichtet die Medizinerin. „Ich bin immer noch positiv, aktuell mit typischen Erkältungssymptomen, fühle mich immer noch matschig“, teilte sie in ihrem Beitrag mit.

Mit Posting anderen Infizierten Mut machen

In dem Posting beantwortet sie auch die Frage, warum sie das so offen mitteile? Sie wolle Infizierten Mut machen, so die Antwort. „Es ist echt scheiße und ich hätte es mir lieber erspart (zumindest empfand ich das so), aber wenn ihr die ersten 48 Stunden überstanden habt, wird es meist besser.“

Viele Facebook-Nutzer reagierten mit Genesungswünschen auf den Beitrag und berichteten in den Kommentaren auch von eigenen Corona-Infektionen oder Fällen im ihrem Umfeld.

Doc Caro begann 2019 mit dem Bloggen. Seither hat sie viele Nutzer in den sozialen Netzwerken erreicht und klärt dort über medizinische Themen auf. Die Ärztin hat einen Podcast, schreibt Bücher und der Privatsender Sat. 1 produziert mit der ihr derzeit ein Format für die beste Sendezeit. (mas)

