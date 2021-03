Corona: Telefonaktion in Duisburg mit Tipps zu Urlaubsplänen

Harald Rahlke von der Verbraucherzentrale in Duisburg gibt am Montag, 15. März, anlässlich des Weltverbrauchertags bei einer Telefonaktion Tipps zur Urlaubsplanung in der Corona-Krise.

Duisburg. Die Verbraucherzentrale in Duisburg gibt bei einer Telefonaktion zum Weltverbrauchertag am 15. März Tipps zur Urlaubsplanung in der Corona-Krise.

Nach dem langen Winter mit dem Corona-Lockdown sehnen sich viele jetzt nach Sommer, Sonne, Sand und mehr. Doch wer jetzt seinen Urlaub plant, muss – ganz gleich, ob Aufenthalt im In- oder Ausland - weiterhin mit Einschränkungen und Auflagen rechnen.

Darauf verweist die Verbraucherzentrale in Duisburg, die deshalb am Weltverbrauchertag, 15. März, eine Telefonaktion mit dem Thema „Urlaubspläne trotz Corona: Vorausschauend buchen, Ärger vermeiden“ anbietet.

Telefonaktion: Duisburger Berater gibt Tipps zur Urlaubsplanung

Berater Harald Rahlke gibt Tipps zur Urlaubs- beziehungsweise Reiseplanung während der Pandemie: Wohin kann man reisen? Was sollte vor einer Reisebuchung beachtet werden? Welche Storno-Regeln gelten? Wie sichern sich Reisende am besten ab? Antworten auf diese Fragen erhalten Ratsuchende am am Montag von 10 bis 13 Uhr unter der Hotline-Nummer 0203/48 80 11-03.

Auch viele Duisburger träumen wieder von Sommer, Strand und Meer. Doch bei der Urlaubsplanung gibt es in Corona-Zeiten einiges zu beachten. Foto: Ramon Espinosa / dpa

Weitere Artikel zu Corona und zur Verbraucherzentrale in Duisburg: