Eins vorweg: Es ist richtig, dass das Duisburger Ordnungsamt bei Corona-Verstößen von Jugendlichen und vor allem Kindern mit Augenmaß vorgeht. Dass es sich hier allerdings nach Angaben der Stadt nur um sehr wenige Einzelfälle handeln soll, darf bezweifelt werden. Schließlich gilt in Duisburg zum Beispiel nur deshalb ab Montag, 23. November, neben Kitas auch eine Maskenpflicht rund um Schulen , weil vor den Einrichtungen, im öffentlichen Raum, immer wieder größere Gruppen ohne Abstand zusammenkommen.

Das Problem ist seit längerem bekannt. Hinweise gab und gibt es genug. Und gerade deshalb hätte der Städtische Außendienst zuletzt, aber auch in der Vergangenheit vor Ort ruhig häufiger ein Zeichen setzen und glasklare Verstöße ahnden sollen. Erst recht, wenn das Gesundheitsamt 81 Covid-19-Infektionen an Schulen allein in der vergangenen Woche registriert hat, davon 62 Fälle an weiterführenden Schulen.

Wenn Duisburger Jugendliche regelmäßig Corona-Regeln brechen, darf es auch mal finanziell weh tun

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wir reden hier nicht von Bußgeldern für Kinder unter 14 Jahren, die ohnehin keine Strafe zu befürchten haben. Aber wenn Jugendliche regelmäßig Corona-Regeln missachten, dann darf es finanziell auch mal weh tun, um den Lerneffekt zu erhöhen.