Corona: Stadt Duisburg prüft Alternativen zum Impfbus

Duisburg. Die mobilen Impfangebote werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Warum die Stadt Duisburg aktuell dennoch Alternativen zum Impfbus prüft.

Aufgrund der winterlichen Witterung wird es nach Angaben der Stadt Duisburg zunehmend schwieriger, den Betrieb des Impfbusses unter optimalen Bedingungen aufrecht zu erhalten. Nicht nur die Menschen in der Warteschlange, sondern auch die Impfärzte und das medizinische Personal im Bus haben etwa nach Informationen der Redaktion zuletzt mächtig gefroren.

Da die mobilen Impfangebote aber sehr gut von der Bevölkerung angenommen werden, prüft die Stadt aktuell verschiedene Konzepte, wie und in welcher Form die dezentralen Impfungen aufrecht erhalten werden können.

Stadt Duisburg prüft Alternativen zum Impfbus

„Sobald entsprechende Alternativen gefunden wurden und weitere Termine feststehen, werden wir diese wieder kommunizieren“, sagt Stadtsprecher Falko Firlus.

Der Betrieb zusätzlicher stationärer Impfstellen – derzeit gibt es jeweils eine in Marxloh, am Hauptbahnhof, in Großenbaum und in Alt-Homberg – sei bisher nicht angedacht.

