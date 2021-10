Corona: Stadt Duisburg impft im Forum und in Turnhalle

Wegen Umbaumaßnahmen impft die Stadt Duisburg am Montag, 25. Oktober, nicht. Sie bietet aber Alternativen an.

Duisburg. Die Impfstation am Hauptbahnhof ist am Montag geschlossen. Wo die Stadt Duisburg dafür an diesem Tag impft und welche Sonderaktion geplant ist.

Aufgrund von Umbaumaßnahmen bleibt die stationäre Impfstation am Hauptbahnhof nach Angaben der Stadt Duisburg am Montag, 25. Oktober, geschlossen.

Alternativ gebe es an diesem Tag die Möglichkeit, sich im Forum von 12 bis 18 Uhr impfen zu lassen. Ab Dienstag, 26. Oktober, werde dann wieder wie gewohnt am Hauptbahnhof geimpft.

Stadt Duisburg: Sonderimpfaktion in Turnhalle

Zusätzlich zu den Impfungen im Impfbus und am Hauptbahnhof bietet die Stadt am Dienstag, 26. Oktober, und am Donnerstag, 28. Oktober, jeweils von 12 bis 18 Uhr eine Sonderimpfaktion in der Turnhalle an der Hitzestraße 25 in Wanheimerort an – Eingang beziehungsweise Einfahrt über Rheintörchenstraße.

Die Stadt betont, dass die Impfungen weiter kostenlos sind und eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich ist.

