Corona: Show per Live-Stream mit Duisburger Markus Krebs

Der Comedian Markus Krebs ist derzeit im Fernsehen in verschiedenen Werbespots für König Pilsener zu sehen. In für alle Künstler schwierigen Corona-Zeiten sind zudem kreative Ideen gefragt. So lädt der Duisburger seine Fans zu einer Show per Live-Stream in seinen Partykeller ein. Krebs will am Sonntag, 6. Dezember, ab 19 Uhr 30 Minuten lang ganz neue Gags präsentieren.

Eine exklusive Kostprobe gibt es vorab: „Sagt ein Arzt zu einem Künstler: Sie haben noch fünf Monate zu leben. Sagt der Künstler: Wovon denn...?“ Der Witz passe gut in die Zeit. „Es ist, wie es ist es“, sagt Krebs, der sich sehr danach sehnt, wieder auf einer richtigen Bühne zu stehen.

Duisburger Comedian Markus Krebs unterstützt mit Show seine Veranstaltungstechniker

Auf das Show-Experiment am Sonntag freut er sich trotzdem. „Wenn’s gut ankommt, gibt es eine Wiederholung“, erzählt der Comedian. „Ob das Ganze im Keller stattfindet, ist noch nicht ganz sicher. Ich hab da immer ein bisschen Probleme mit dem W-Lan. Aber ansonsten machen wir das halt im Wohnzimmer.“

Wer dabei sein möchte, muss 7,99 Euro zahlen. „Ich sehe davon aber keinen Cent“, so Krebs. „Ich will damit die Veranstaltungstechniker unterstützen , mit denen ich fest zusammenarbeite und die derzeit nichts verdienen können.“ Alle weitere Infos gibt es auf https://fb.me/e/3n9lv89yJ.