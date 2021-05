Corona-Schutz für über 200 ältere Mieter der Awo Duisburg

Der Arkadenhof in Hochheide gehört zu den Duisburger Seniorenanlagen der Awo, in denen das Impfprogramm zum Schutz vor Corona abgeschlossen ist.

Duisburg. Über 200 Mieter von Seniorenwohnanlagen der Awo Duisburg sind zum Schutz vor Corona mittlerweile vollständig geimpft. So liefen die Impfungen ab.

Das Impfprogramm für die Mieterinnen und Mieter der Duisburger Awo-Seniorenwohnanlagen Arkadenhof, Kranichhof und im Wohndorf Laar ist in der Corona-Krise abgeschlossen. Wie die Awo mitteilt, haben am Freitag auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohndorfs ihre zweite Impfung bekommen.

Bereits zuvor durften sich die Seniorinnen und Senioren aus dem Kranichhof in Wanheimerort demnach über den nun vollständigen Corona-Schutz freuen. Die älteren Menschen, die im Arkadenhof in Hochheide leben, haben laut Awo schon vor einigen Wochen sowohl die erste als auch die zweite Impfung erhalten.

Impfungen für mehr als 200 Mieter in Seniorenwohnanlagen der Awo Duisburg

Das Besondere: Die Mieterinnen und Mieter mussten nicht das städtische Impfzentrum aufsuchen, sondern bekamen das Vakzin direkt vor Ort in den von der Awo betreuten Häusern. Mehr als 200 ältere Menschen machten demnach Gebrauch von diesem Service.

„Wir haben von uns angeregt, in den Häusern zu impfen. Wir sehen das als Teil unserer Verantwortung, die wir als Vermieter von Seniorenwohnungen haben“, so Michael Harnischmacher, Geschäftsführer der Awoura. Die Impfkampagne in den fünf Awocura-Seniorenzentren der Awocura sei bereits seit Ende Februar abgeschlossen.

