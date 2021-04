Corona-Schutz: Chefarzt bietet Video-Sprechstunde an

Duisburg. Corona-Schutz und Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Duisburg: So startet das Fahrner Krankenhaus eine Videosprechstunde für Patienten.

Um auch in Corona-Zeiten für seine Patienten gut erreichbar zu sein, bietet Professor Dr. Daniel Vallböhmer nun eine Videosprechstunde an. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Klinikum Niederrhein (Fahrner Krankenhaus und Ev. Krankenhaus Dinslaken) ist damit kontaktlos per Video zu erreichen. „Wir möchten das Infektionsrisiko besonders für unsere Patienten der Risikogruppen gering wie möglich halten, da lag es auf der Hand, meine Sprechstunde nun auch als Videoschaltung anzubieten“, sagt Vallböhmer.

Duisburger Chefarzt: Kontakte für Risikopatienten möglichst minimieren

Aktuell gebe es eine hohe Anzahl an aufgeschobenen Eingriffen und zugleich den starken Patientenwunsch, Kontakte, wenn möglich zu minimieren. „Wir gehen nicht nur den nächsten großen Schritt, die Gesundheitsversorgung in die Wohnzimmer unserer Patientinnen und Patienten zu bringen sondern erweitern auch unser Hygienekonzept zu einem wichtigen Zeitpunkt im Kampf gegen COVID-19“, so der Chefarzt. „Das Pilotprojekt der digitalen Videosprechstunde ist für uns in Zukunft, neben dem persönlichen Austausch ein fester Bestandteil von Arztgesprächen in jedem unserer Fachbereiche.“

Handy und Internetverbindung reichen aus für die Teilnahme

Auch weniger technikaffine Patienten brauchen keine Angst vor dem digitalen Arztgespräch zu haben. Die Videosprechstunde läuft über eine sichere Software, die für Patienten einfach zu handhaben ist. Der Patient benötigt nur ein Handy, Tablet oder Computer mit Kamera und eine Verbindung zum Internet. Eine Videoaufzeichnung der Gespräche ist aus Datenschutzgründen nicht erlaubt. Was für den Mediziner von Relevanz ist, wird nach wie vor klassisch in der Patientenakte vermerkt.

Anmeldung zur Video-Onlinesprechstunde: Auf der Website des Klinikums www.evkln.de den Button Video-Sprechstunde klicken und im auftauchenden Terminkalender einen Online-Termin auswählen und buchen. Prof. Dr. Vallböhmer steht dann gerne zum gebuchten Termin für Fragen zur Verfügung.