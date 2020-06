Corona: Schülerin der Gesamtschule Walsum positiv getestet

Duisburg. Obwohl eine Walsumer Gesamtschülerin Walsum positiv auf Corona getestet wurde, geht der Unterricht weiter, entschied das Gesundheitsamt Duisburg.

Nach einem positiven Coronatest befindet sich eine Schülerin der Jahrgangsstufe 10 der Gesamtschule Walsum in Quarantäne. Der Unterricht für ihre Mitschüler kann dennoch weitergehen, entschied das Gesundheitsamt Duisburg nach Beurteilung des Falls.

Der Verdacht liegt wohl nah, dass sich die Schülerin in ihrem Umfeld außerhalb der Schule infiziert hat. Nach einem Corona-Fall in ihrer Familie war auch sie als Kontaktperson getestet worden. Am 24. Mai hatten die Eltern die Schule über das positive Ergebnis informiert, seither befindet sich die Schülerin in Quarantäne.

Kein enger Kontakt über mehr als 15 Minuten

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt habe die Behörde entschieden, dass der Unterricht für die übrigen Schüler der Klasse weitergehen kann, berichtet Schulleiter Henning Korsten. Die Argumentation des Amtes: Weil im Klassenraum, im Gebäude und auf den Schulhöfen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, sei nicht davon auszugehen, dass es einen engen Kontakt zwischen den Schülern über einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten gegeben habe. Somit sei die Gefahr, dass das Mädchen Mitschüler angesteckt habe, gering. Vorsichtshalber wurden dennoch drei weitere Schüler der Klasse getestet – die Ergebnisse waren allesamt negativ.

Ob denn die Infizierte nach Ende der Quarantäne vor der Rückkehr in die Schule erneut getestet werde, wollte der Schulleiter vom Gesundheitsamt wissen. Das müsse er entscheiden, bekam Henning Korsten zur Antwort. „Das hat mich schon gewundert, dass ausgerechnet ich das entscheiden soll“, sagt er. Er sei deshalb auf Nummer sicher gegangen und habe ein erneute Überprüfung verlangt: „Ich wollte kein Risiko eingehen.“ Erst nach einem negativen Testergebnis kann die Schülerin wieder am Unterricht teilnehmen.

Überrascht hat den Schulleiter der Corona-Fall nicht. „Es war wohl nur eine Frage der Zeit“, sagt er. Dabei werden auch an der Gesamtschule Walsum nur halbe Klassen unterrichtet, es gelten Abstands- und Hygieneregeln und drei Schulhöfe bieten genügend Auslauf mit Abstand in den Pausen. Doch vor dem Schultor sind Vorsicht und Regeln schnell vergessen, weiß auch Henning Korsten: „Dass sich einige im privaten Umfeld daran nicht halten, kann nicht überraschen.“