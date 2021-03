Corona: Schnellteststandorte für Duisburger Heime schließen

Duisburg. Die Stadt Duisburg schließt die Corona-Teststationen für Seniorenzentren. Wo und wie oft sich Pflegeheimbesucher nun testen lassen können.

Die vor Weihnachten eingerichteten dezentralen Teststationen für Seniorenzentren sind nach Angaben der Stadt Duisburg nur noch am Freitag, 12. März, von 10 bis 17 Uhr in Betrieb und werden dann am Samstag abgebaut. Besucher von Pflegeheimen können auf die Corona-Testmöglichkeiten an den 14 neuen Standorten im Stadtgebiet zurückgreifen, die – mit wenigen Ausnahmen – montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sind.

Grundsätzlich kann sich jeder Duisburger dort ab sofort einmal pro Woche nach vorheriger Terminbuchung auf www.du-testet.de mit einem kostenlosen Schnelltest auf Covid-19 testen lassen. Pflegeheimbesucher haben nach Angaben der Stadt die Möglichkeit auf mehrere kostenlose Tests pro Woche.

Corona in Duisburg: Pflegeheimbesucher können sich mehrmals kostenlos testen lassen

„Natürlich hätten wir es begrüßt, wenn die Schnellteststandorte an den Altenheimen geblieben wären, aber die Testkapazitäten sind durch die neuen Zentren vorhanden“, so Ulrich Christofczik vom Vorstand des Evangelischen Christophoruswerks, des stadtweit größten Trägers mit Angeboten in der Altenpflege. „Die Besucher bekommen eine Bescheinigung von uns und können sich dann dort testen lassen.“

Awocura-Geschäftsführer Michael Harnischmacher lobt die Stadt mit Blick auf die neuen Standorte für ihre schnelle Reaktion. „Auch wir werden unsere Besucher dort hin verweisen.“

Stadt: Einige Heime bieten weiter selbst Corona-Schnelltests an

In Teilen bieten die Pflegeeinrichtungen nach Angaben der Stadt auch selbst Schnelltests an. Die Awocura etwa wird dies „in gegebenen Fällen weiter machen“, so Harnischmacher. „Wie wir mit Selbsttests umgehen, müssen wir noch entscheiden.“

Die Entscheidung für die bisherigen Teststandorte an den Heimen hatte der Krisenstab der Stadt Duisburg im Dezember des vergangenen Jahres mit Blick auf die damals hohe Zahl an Infizierten und Todesopfern insbesondere in Alten- und Senioreneinrichtungen getroffen. Damit sollte allen Mitarbeitern und Besuchern der Heime auf unkomplizierte Weise ein täglicher Schnelltest angeboten werden, um die Gefahr von Corona-Infektionen in den Einrichtungen zu reduzieren.

Diese sechs Teststandorte an Altenheimen werden nun geschlossen:

Bezirk Walsum: Seniorenzentrum Jupiterstraße

Bezirk Hamborn: Sana Seniorenzentrum Aachener Straße

Bezirk Meiderich/Beeck: Christophoruswerk, Gelände Bonhoefferstraße

Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl: Malteserstift St. Johannes, Marienstraße

Bezirk Rheinhausen: Sana Seniorenzentrum, Lindenallee

Bezirk Süd: Fliedner Pflege und Wohnen am Park, Zu den Tannen

Weitere Infos zu den Standorten der neuen Schnelltest-Stationen gibt es auf www.duisburg.de.