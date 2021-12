Beim gemeinsamen Gesang in Räumen besteht erhöhte Corona-Ansteckungsgefahr. In den Kirchen wird dennoch gesunken, mit Maske. Die Duisburger Kirchengemeinden setzen unterschiedliche Hygienekonzepte um. Das Archivbild wurde Ende 2013 beim Weihnachtskonzert des Knappenchors Homberg in der evangelischen Kirche aufgenommen.